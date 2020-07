Alisson Becker se convirtió en la actualización número 1 del Liverpool

El domingo pasado, el equipo de redes sociales de Liverpool lanzó un video que marca el segundo aniversario de la llegada de Alisson Becker al club. A lo largo de 35 segundos, mostró una colección de disparos rápidos de los mejores salvados del brasileño, todos jugados al ritmo de Samba, y con el hombre mismo gritando: "¡Celebramos ahora!" a la cámara al final.

Fue una forma emocionante y de alto octanaje para celebrar el tiempo de Alisson en Liverpool y, por eso, algo inapropiado. Lo que ha destacado sobre la contribución del portero al éxito del equipo desde que llegó de Roma por una tarifa récord mundial de £ 65 millones de libras es lo discreto que ha sido.

Sin dramas, sin problemas, solo una serie de actuaciones confiables del apuesto leñador con sangre inuit. De hecho, dice mucho acerca de cuán genial, tranquilo y excelente ha sido Alisson Becker para los campeones mundiales, europeos e ingleses que cuando comete un error, se siente como el equivalente al fútbol de una ola de calor en diciembre: inesperado y extraordinario.

"La consistencia que ha demostrado desde que estuvo aquí está ahí para que todos la vean", dice John Achterberg, el entrenador de porteros del primer equipo del Liverpool. "Seguro que es uno de los mejores, si no el mejor, en su posición".

Achterberg, un holandés afable que ha sido parte del personal de la trastienda de Liverpool durante más de 11 años, se dio cuenta por primera vez de Alisson en 2013, cuando el brasileño jugaba para su club juvenil, Internacional.

Achterberg lo recomendó a Jürgen Klopp tres años después y quedó encantado cuando lo firmaron como reemplazo de Loris Karius después de la desgarradora exhibición del alemán en la final de la Champions League 2018.

El nuevo hombre más que demostró una mejora significativa en su primera temporada, brillante ya que el Liverpool se perdió el título de la Premier League por un punto y más aún cuando compensaron la derrota en Kiev con la victoria en Madrid, logrando ocho salvamentos contra el Tottenham para ayudar a asegurar esa sexta Copa de Europa.

Klopp rechazó las sugerencias de que su nuevo número 1 podría verse afectado por la presión de la tarifa.

"Es una persona muy tranquila", "No es su precio, no es el precio que queremos pagar, es solo el precio que exige el mercado. Así es, no hay problema con eso”.