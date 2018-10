Alicia Rodríguez, orgullosa de darle la primera medalla a México en JOJ 2018

Alicia Rodríguez, la mexicana que le dio la primera medalla a México en los Juegos Olímpicos de la Juventus 2018, confesó que se siente muy orgullosa de este logro y de la medalla de bronce.

En la disciplina de Taekwondo, Alicia Rodríguez se colgó la medalla de bronce, ante esto, ofreció una entrevista al Comité Olímpico Mexicano donde declaró que se encuentra muy orgullosa.

“Me siento muy orgullosa y me da mucha felicidad. Esto puede ser una motivación para que los demás deportistas nacionales se sientan con la confianza y ganen más medallas para México”, dijo Rodríguez.

Ceremonia de premiación: #AliciaRodríguez luce orgullosa su medalla de bronce conseguida en el taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud #BuenosAires2018 #VoyXMex pic.twitter.com/BOEC2tg20i — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) 8 de octubre de 2018

Alicia confiesa que al principio no le gustaban los combates

Con sólo 15 años de edad, Alicia Rodríguez confesó que al inicio no le gustaban los combates, pero que poco a poco le fue encontrando el amor a los mismos y asegura que actualmente le gustan mucho.

“Mis primeras competencias fueron tres meses después de iniciar y gané segundo lugar en combate. Al principio no me gustaba combatir, pero luego le agarré ese amor y me empezó a gustar mucho”, agrega Rodríguez.

Estoy muy emocionada, muy feliz, muy orgullosa de mi, no se dio el resultado que esperaba que era el oro, pero estoy contenta porque se logró una medalla para México: taekwondoín #AliciaRodríguez #VoyXMex #BuenosAires2018 https://t.co/8gvqZQXY7H pic.twitter.com/jBlOGB38Ae — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) 7 de octubre de 2018