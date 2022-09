Alfredo Adame se molestó con Arturo Peniche por besarlo en una novela

Alfredo Adame es uno de los actores y conductores mexicanos más polémicos de los últimos tiempos, sin embargo parece que su actitud malhablada siempre ha sido parte de él y Arturo Peniche fue testigo de esto.

Fue el mismo Arturo Peniche quien dio a conocer esta situación pues mientras grababan una novela a Arturo le tocó besarlo, cosa que no le gusto para nada a Alfredo Adame quien le reclamó después de la escena.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Arturo Peniche ha revelado recientemente que no se divorcia de su actual esposa con la que supuestamente sólo se está dando un espacio, sin embargo ahora ha aperecido en Montse & Joe donde recordó esta anécdota con Alfredo Adame.

Así fue el beso de Alfredo Adame y Arturo Peniche

Arturo Peniche y Alfredo Adame compartieron créditos en la telenovela A que no me dejas de Televisa, misma donde interpretaron a dos mejores amigos, uno de ellos estaba en el hospital y en su lecho de muerte por lo que su gran amigo se encuentra muy triste y se despide de él con un beso.

Peniche contó que antes de hacer la escena le platicó a Adame lo que sucedería con sus personajes por lo que este se negó rotundamente, por lo que Peniche tuvo que fingir que no le daría el beso, aunque al final en la escena se grabó tal y como estaba pensada.

"Le digo 'Oye, güey, que te tengo que dar un beso en escena', y me dice: '¡No, no, no!', le digo: 'sí, neta. Te tengo que dar un beso como eres mi mejor amigo y estás a punto de morirte en el hospital te voy a dar un beso', (Adame le respondió): 'No m*m*s Arturo, no m*m*s'"

El actor contó que lleva una buena relación con Adame y una vez que terminaron de grabar la escena este se mostró incómodo, por lo que le reclamó.

"Ya cuando salí, o sea, cortan la escena y el otro (Adame): 'Ch*ng* tu m*dr*, le digo: 'pero te di el beso, c*br*n'. Nos divertíamos mucho"

¿Qué novelas hizo Arturo Peniche?

El mexicano lleva 40 años de trayectoria

La gran trayectoria de Arturo Peniche ha quedado demostrada desde 198 cuando el actor debutó en los melodramas con Chispita donde interpretó a Eduardo “La Lacra” Álvarez., desde ese entonces ha participado en más de 45 producciones.

Sus trabajos más recordados son en La Usurpadora, Amigos por siempre, Carita de Ángel, Cuando me Enamoro, Qué pobres tan ricos entre otras.

A lo largo de sus 40 años de trayectoria el actor ha sabido ganarse un lugar en el mundo del espectáculo lo que lo ha colocado como uno de los actores más prolíficos de México.

