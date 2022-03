Alexis Vega revela que sufrió un asalto a punta de pistola en la CDMX

Alexis Vega reveló que sufrió un asalto a punta de pistola frente a su familia durante unas vacaciones en el 2020, cuando estuvo en la Ciudad de México visitando a su familia, ya que él radica en Guadalajara.

Invitado en el podcast de su compañero en Chivas, Jesús "Canelo" Ángulo, Alexis Vega relató la espantosa anécdota víctima de la inseguridad. Todo esto fue tras jugar el Guardianes 2020, en el que Chivas fue eliminado en la Semifinal por el León.

De acuerdo con el portal MedioTiempo, Vega tomó unos días de descanso y visitó a sus seres queridos antes de volver a Toluca, donde pasaría la noche. "Cuando nos vamos bajando, un carro atrás se estaciona”, inició su relato el atacante de las Chivas.

Alexis Vega recuerda el asalto

“ESTUVO CABRÓN, WEY” dice Alexis Vega recordando cómo fue asaltado en su barrio, mencionando que es complicado regresar tras lo acontecido��⚽️����.



Video: Canelo Angulo pic.twitter.com/VoH3WrpFtu — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) March 15, 2022

“Yo veía a un wey de blanco que se venía acercando y ya lo tuve como a un metro. Pensé que me iba a pedir una foto y en eso me jala y me pone la pistola en el estómago, nunca me habían robado así”.

“Me dice: 'Dame el reloj' y me quedé en shock, espantado. No contesto y mi tío le dice que estuviera tranquilo, hay niños. Sentí frío y mi reacción fue agachar la mirada y vi la pistola y levanté la mirada", dijo en el podcast del Canelo Angulo.

"Me quito el reloj y se lo doy, después le apunta a mi mujer y le dice: 'Dame el reloj tú también', siento que alguien del mismo barrio les había dicho y ¿Sabes qué hizo mi mujer? Se mete corriendo a la casa. Imagínate un balazo y ya, no sabes cómo va a reaccionar el que te roba".

La esposa de Alexis Vega intervino

Alexis Vega y su esposa

"Me empieza a jalonear, mi mujer les dice que me estaban robando y mis primos salen corriendo. El vato me va jalando para la calle y le pegué un manotazo, le dije: 'Ya llévate lo que tienes', me le suelto y me apunta con la pistola, creo que era un principiante porque la mano le temblaba".

"Traigo primos que me andan cuidando por lo mismo de que vivimos en un barrio complicado, se llama Santa Isabel Tola, que lo rodea Tepito, la Gabriel Hernández y varias zonas que están complicadas en CDMX, siento que alguien del mismo barrio como que dio el pitazo y llegaron gente de otros lugares".

