Alexander Teuscher en busca de lograr una hazaña en el Maratón de Toronto

Alexander Teuscher es una Para atleta que siempre busca la manera de poder lograr sus objetivos pase lo que pase, su disciplina y tenacidad han hecho que propios y extraños aplaudan sus logros como en los maratones a los que ha competido desde ya hace varios años.

La diabetes hizo que Alexander practicara el atletismo de diferente manera, ya que explica la razón por la perdió su pierna.

El Para atleta sueña con ir a unos olímpicos

“Yo soy diabético, desde hace ya varios años pero como nos pasa a muchos no nos cuidamos, tenia una herida entonces decidí meterme al mar, muchas personas me habían dicho que el agua salada curaba las heridas, pero no fue así, mi herida se infecto hasta que se engagrenó, soy alérgico a la penicilina y fue en un lapso de 15 días que me tuvieron que amputar la pierna” comentó Alexander Teuscher.

El también orador motivacional ha participado en el Medio Maratón de la Mujer en Cancún, Maratón de Tulum, Cozumel, así como por carreras de inclusión y que ha logrado tener tiempos que lo clasifican para tener un mejor ranking de manera nacional en distancias de los 5 KM, 10 Km, 21 Km y 42 Km.

Alexander Teuscher también es conferencista motivacional.

“Llevo mi entrenamiento muy estricto a las 4:00 Am que me levanto a las 5:00 am ya estoy entrenando en diversas partes de la ciudad, me llevo todo mi equipo, me enfoco mucho al deporte, pese ha que he dejado mi vida social a un lado, también me enfoco a mi alimentación que debe der ser completa y claro que necesito un tiempo para descansar” dijo el atleta.

Ahora, Alexander se prepara para las siguientes competencias internacionales como el Maratón de Toronto, Canadá que se realizará el 01 de mayo, así como el maratón y medio maratón de la Ciudad de México en julio y agosto y culminará este 2022 con el Maratón de Oita, Japón que será el próximo 23 de noviembre.

Actualmente Alexander Teuscher está comprometido con Cecy Basurto

Cabe mencionar, que Alexander Teuscher fue nombrado Embajador de la Inclusión del estado de Quintana Roo, en donde buscar pelear por los derechos de los atletas del deporte adaptado para competir en mejores inmuebles y con las medidas que apunta el reglamento de la disciplina que se requiera.

