Alexa Moreno recibe Medalla al Mérito Deportivo

La medallista Alexa Moreno culminó sus entrenamientos del miércoles y a las 23:00 horas tomó un vuelo, para llegar a las 04:00 horas de este jueves a la Ciudad de México y visitar el Congreso de la Unión, donde recibió ante el pleno la primera edición de la Medalla al Mérito Deportivo que otorgan los diputados.

“Ayer sí entrené. Me vine a las 11 de la noche, llegue hoy a las cuatro de la mañana. Sí está pesado. Espero sea lo último porque ya tengo que ir únicamente en mira a lo que me he estado preparando todo este tiempo: los Juegos Olímpicos”.

Ante los legisladores, Moreno Medina habló del orgullo de representar a su país y pidió incrementar la atención legislativa al deporte. Diputados de todas las bancadas vistieron hoy con atuendos en color morado, en apoyo a las manifestaciones sociales contra los feminicidios y en busca de la equidad de género.

“Es muy importante que se note que todo mexicano, mujer u hombre, tiene talento y habilidades para destacarte, todos se merecen todo el respeto del mundo me alegra mucho que se vea la equidad de género y se busque ver a todos por igual. Cómo humanos todos tenemos los mismos derechos”, agregó la nacida en Mexicali, Baja California.

