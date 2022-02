Alexa Moreno anunció que pondrá pausa a las competencia por sus operaciones

En conferencia de prensa virtual, la gimnasta Alexa Moreno, dio a conocer que en este 2022 sólo estará enfocada en su recuperación física y mental por lo que no competirá nacional ni internacionalmente durante varios meses.

Confesó que por las cirugías a las que se sometió sería un poco difícil decir cuándo sería un buen momento para continuar con su entrenamiento para las próximas competencias, dijo que quizás podría regresar en el 2023, y así iniciar con su camino al siguiente ciclo olímpico.

La gimnasta mexicana, quien se ha mantenido cerca de sus fans a través de sus redes sociales, comentó que apenas se está recuperando de su cirugía en el hombro por lo que ve algo lejano volver a entrenar, agregó:

“Tengo meses sin entrenar bien, no me he subido a las barras; ahorita tengo una semana que me operaron de los tobillos, me queda un proceso de recuperación como de dos meses”