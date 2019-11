Alexa Moreno es premiada por el Estado de Baja California

Alexa que en sus primeras competencias era fuerte y cruelmente criticada por su físico, hoy está calificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de los múltiple triunfos alcanzados en su carrera.

El estado de Baja California decidió condecorar a la gimnasta junto con su entrenador con el Premio Estatal del Deporte 2019 además de entregarle un automóvil último modelo. El director del INDE (Instituto Nacional del Deporte), David González Camacho entregó en persona los galardones y el auto.

“Nunca me había tocado. Sí es bastante especial porque había venido al evento muchas veces pero nunca me había tocado realmente ganarlo. Se siente padre tener el reconocimiento de tantas personas de la misma área del deporte” expresó Alexa, quien también será galardonada con el Premio Nacional del Deporte.

Alexa Moreno estaba muy contenta con su galardón, pero lo que fue una verdadera sorpresa para ella fue recibir el auto, ya que nunca había recibido un galardón por su trayectoria deportiva, ni algún tipo de apoyo.

Alexa también será reconocida por el Presidente de la República

“Fue una grata sorpresa y la verdad es que todavía no me la creo mucho porque los deportistas que yo he sabido que han tenido este mismo reconocimiento, pues son deportistas de alto calibre que tienen toda mi admiración y estar al mismo nivel sí me cuesta creerlo”, confesó Alexa Moreno.

Con el sexto lugar del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Stuttgart el mes pasado, Alexa quedó clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además que es la ganadora de la medalla de Bronce en el Mundial de Doha 2018 por la especialidad de salto de Caballo.

Continuando con su preparación para Tokio, Alexa comenta, “Lo primero son los próximos tres meses que es volver a retomar el ritmo, probar cosas nuevas, ver que elementos sí se van a quedar o no para las rutinas más adelante”.

