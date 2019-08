Alexa Grasso, una bella y valiente combatiente de artes marciales mixtas

Sobre su carrera Alexa afirma estar super lista, muy contenta de haber logrado sus objetivos. “Ahora sí que como dicen el chiste no es nada más llegar sino ir subiendo cada vez más, mejorando y estoy lista para hacerlo”, aseguró.

En el UFC México, que se realizará el 21 de septiembre, Alexa enfrentará a una experimentada peleadora que ha probado las mieles de ser campeona, tanto en UFC como en Invicta, se trata de Carla Esparza.

Durante los primeros dieciocho meses de su carrera, acumuló un récord invicto de 5 victorias (3 por TKO, 2 por decisión) y 0 derrotas.

¿De dónde surgió tu amor por las artes marciales?

Mi tío Francisco Grasso, quien es mi entrenador, era peleador de artes marciales mixtas, me invitó a entrenar y me gustó, una vez entré a una de sus clases, me gustó, seguí entrenando, después se puso más serio, pusimos un gimnasio y decidí que quería hacer esto, seguí entrenando, y eso me enseñó muchos valores, la disciplina, te enseña respeto y a valorar todo lo que tienes.

¿Qué recuerdas de tu debut en la UFC ante Heather Jo Clark?

Fue algo maravilloso, es algo que nunca se me va a olvidar, me encantó que fuera en mi país, en una ciudad tan importante, es algo que siempre voy a recordar.’

¿Qué significa para ti ser considerada la máxima representante mexicana dentro de la UFC?

Es una responsabilidad muy grande, porque yo quiero demostrarle a mi país, a mis compañeros y a todo la gente que haciendo las cosas bien, siendo responsable, siendo muy disciplinada y amando lo que haces puedes llegar a donde sea.

Alexa es una peleadora frontal, que siempre busca tomar la iniciativa.

¿Qué consejo le darías a otras chicas que deseen convertirse en combatientes como tú?

Mi consejo para todas ellas es que sigan adelante, pero que tomen en cuenta que es un deporte que te exige física y mentalmente, pero la recompensa es grande, porque te vuelven más fuerte en todos los aspectos.

Ricardo D. Pat