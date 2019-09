Alexa Grasso lista para su pelea de la UFC en México.

Luego de un año sin tener un evento de artes marciales mixtas en nuestro país, la UFC está de vuelta para un evento este sábado 21 de setiembre en la Arena Ciudad de México, en donde una de las principales protagonistas de la cartelera será Alexa Grasso, que estará enfrentando a la estadounidense Carla Esparza.



La presentación de la tapatía será la tercera ocasión que tenga un combate ante la afición mexicana, con un balance de dos triunfos en sus anteriores apariciones.

“Me encanta pelear aquí en la Ciudad de México, lo he dicho muchas veces, las peleas más importantes han sido aquí; venir aquí, con la altitud, representa un reto más grande para todos los atletas, porque te tienes que venir con mayor anticipación para adaptarte, y de ahí empieza el entrenamiento”, señaló Grasso.

Alexa Grasso busca resurgir en la UFC

La peleadora Alexa Grasso de 26 años de edad se rindió en elogios para su rival en turno, pues para la jalisciense es un honor poder enfrentar a Carla Esparza, pues siente una gran admiración por su carrera. Además es oportuno recordar que la mexicana peleó por última vez el 8 de junio pasado, cuando derrotó por decisión a la polaca Karolina Kowalkiewicz.



“La conozco mucho, porque ella fue campeona de invicta cuando yo empezaba, entonces he visto todas sus peleas, he visto también toda su trayectoria en el TUF (The Ultimate Fighter) y en la UFC, entonces es un gran reto para mí, es padrísimo poder enfrentarme a alguien a quien yo vi y que me inspiró, que es muy buena en la lucha, sé que será un choque de estilos”, puntualizó.

La mexicana se encuentra en un pequeño bache de un par de derrotas consecutivas en igual número de contiendas, pero espera que este sábado con el apoyo de la afición mexicana pueda resurgir.

“A lo mejor sonará loco, pero cuando estás dentro de la jaula, en una posición difícil, y escuchas a las personas. De verdad, sientes la energía que te mandan para que te levantes, por ello a mí me gusta mucho pelear en México”, finalizó Grasso.

