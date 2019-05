Alexa Bliss quiere hacer la primera lucha de mujeres en Arabia Saudita.

La estrella de la WWE, Alexa Bliss junto a Sasha Banks desean protagonizar la primera lucha de mujeres en Arabia Saudita, se encuentra estrictamente prohibida, por lo que no podrán hacer el viaje para el Super ShowDown de este próximo 7 de junio.

Pero a pesar de ello la empresa TNA y la propia WWE han efectuado luchas femeninas en Emiratos Árabes Unidos, donde hasta hace poco estaba prohibidas la igual que en Arabia Saudita.

Alexa Bliss y Sasha Banks desean pelear en Arabia.

"Me encantaría tener un combate allí. Antes de pelear en Abu Dhabi, estaba muy nerviosa, no sabía cómo iba a ser recibida, pero fue increíble. El público estaba entusiasmado por nuestra presencia y me encantaría poder competir en Arabia Saudita”.

La peleadora de 27 años de edad participó en la primera pelea que se hizo en los Emiratos Árabes Unidos y desea repetir dicha hazaña en Arabia Saudita.

"Las mujeres nunca han podido luchar allí, así que poder entretener a la población mientras derribamos muros sería genial... Me sentiría muy halagada si se me diera la oportunidad", comentó para SkySports.

Para el Super ShowDown de la WWE que se celebrará el próximo 7 de junio en Arabia Saudita tiene confirmado el combate por el Campeonato Universa entre Baron Corbin y Seth Rollins, de igual manera el Campeonato de la WWE entre Dolph Ziggler y Kofi Kingston.