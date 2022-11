Alerta en la Selección Francesa: Benzema sigue lesionado y podría dejar el Mundial

Hay malas noticias para la Selección de Francia y para todos los aficionados del fútbol, pues un diario francés llamado L’Equipe, aseguró que Karim Benzema no pudo terminar el entrenamiento, pues ahora sufre de fatiga muscular. El DT de la escuadra francesa, Didier Deschamps, confirmó que el 9 del Real Madrid no participará en el primer juego del Mundial.

En La Verdad Noticias te recordamos que Karim Benzema sufrió una lesión en la rodilla cuando comenzaba la temporada de la Champions League, desde ese momento, el futbolista merengue no ha podido jugar ni con el Real Madrid, ni con su Selección.

Si Benzema tuviera que abandonar el Mundial, sería una pérdida muy sensible para este evento futbolístico, pues es de las grandes figuras que participarán en Qatar 2022. No obstante, L’Equipe, declaró que si Benzema no puede jugar, entonces debería dejar el Mundial.

¿Karim Benzema se retira del Mundial 2022?

Desafortunadamente, Francia ha sufrdio bajas muy importantes en su plantilla, jugadores como Pogba, y Nkunku tuvieron que decirle adiós a Qatar 2022. En lo que respecta al ‘Gato’ Benzema, aún no se ha pronunciado nada, ni el jugador, ni el Director Técnico. Pero ya queda muy poco tiempo para que se tome la decisión.

¿Cuántas Champions ha ganado Benzema con el Real Madrid?

Karim Benzema es de los jugadores más exitosos que ha tenido el cuadro merengue, pues, a lo largo de su trayectoria, el delantero ha conseguido 14 Champions League, 19 Copas del Rey, 7 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa y 2 Copas de la UEFA.

