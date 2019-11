Alemania podría negarse a ir a Qatar 2022

El presidente de la Federación Alemana de Futbol, Fritz Keller quien fue electo en septiembre del presente año ha causado polémica por la decisión que involucra a la selección de Alemania y su participación en la Copa Mundial que se celebrará en Qatar en el 2022.

A través de un comunicado, Fritz Keller hizo el anuncio de que la selección de Alemania no jugará ningún partido, de ninguna categoría a países en donde los derechos de la mujer no sean respetados, "No mandaremos ninguna selección a partidos que tengan lugar en países en los que las mujeres no tengan los mismos derechos”, informa el documento.

Por ende, el primer compromiso que se viene a la mente es a Copa del mundo en Qatar, y el asunto preocupa porque Alemania no ha faltado a ningún mundial desde el celebrado en Brasil en 1950, cuando la FIFA decidió excluir al país germano por crímenes contra la humanidad de la segunda guerra mundial, a continuación se piensa en la eliminatorias de la UEFA que comenzarán en el 2021.

Alemania considerará declinar invitaciones de países que no garanticen los derechos de las mujeres

Muchas ONG se encuentran preocupadas porque en Qatar los derechos de la mujer se interpretan de forma diferente, la legislación en aquel país tiene marcadas diferencias en cuanto a matrimonio, divorcio, herencia, custodia, nacionalidad o libertad de circulación por poner unos ejemplos, se refiere.

Aquí es donde la polémica surge, ya que los usos y costumbres no podrían ser similares en las distintas culturas, lo que da pie a la declaración de Keller, "Dentro del futbol alemán tenemos que ponernos de acuerdo para responder de manera diferenciada a cuestiones complejas. ¿Qué valores no son negociables para nosotros? Por ejemplo, los derechos de las mujeres".

La selección alemana está en riesgo de faltar a un mundial por primera vez en más de 70 años si tomamos en cuenta la fecha del mundial a celebrarse.

