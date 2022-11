/img/2022/11/11/alejandro-zendejas-se-queda-sin-mexico-y-estados-unidos_crop1668204875105.jpg

Alejandro Zendejas se quedará sin jugar el Mundial de Qatar 2022, ya que no será convocado por la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo, además de que tampoco será considerado por la Selección Mexicana.

El técnico de Estados Unidos, Gregg Berhalter no tiene interés en llevar al jugador entre sus 26 convocados, según información de Marca Claro, por lo que el atacante se quedará en México para realizar la pretemporada con el América.

Sin embargo, Zendejas habría optado por jugar para Estados Unidos y rechazar a México, esto de acuerdo a información del periodista Roberto Abramowitz, quien afirmó haber platicado con Gregg Berhalter.

Alejandro Zendejas elegiría jugar por EE.UU. después de Qatar 2022

Según Abramowitz, el técnico de EE.UU. ya habló con Zendejas y le citará en la primera convocatoria oficial de Fecha FIFA después de la Copa del Mundo, con lo que el mediocampista americanista quedaría ligado de forma definitiva al equipo de las Barras y Estrellas.

En agosto se tenía considerado a Alejandro Zendejas para jugar con México en un amistoso contra Paraguay, sin embargo, todo se complicó porque ante FIFA el elemento pertenece a la Federación de EE.UU.

No fue citado y eso generó críticas hacia el Tata por "obviar" a un elemento en tan buena forma dentro de la Liga MX, aunque se destapó que supuestamente se negó a firmar los papeles que le obligaban para decantarse por el Tri.

"Las cosas hay que decirlas como son, el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas. Lo que exigen para quien quiera jugar con México (y tenga doble nacionalidad) es que firme el documento y no lo firmó.

“Deberían preguntarle al jugador, en este caso el punto ya es del jugador, no hay un problema de la federación o del entrenador", declaró Martino tras aquel partido contra la Selección de Paraguay.

