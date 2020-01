Alejandra la ‘Tigre’ Jiménez, una fiera dentro y fuera del ring.

Alejandra Jiménez Ayala, mejor conocida en el mundo del boxeo como la ‘Tigre’, nació en la Ciudad de México en el año de 1987; ahí vivió toda su niñez en la alcaldía de Coyoacán. Es hija de Magdalena Ayala y Alejandro Jiménez; sin embargo, Eleazar Meza, actual esposo de su madre desde hace 25 años es como su padre, es quien la estuvo guiando en cada pasaje de su vida, acompañándola y apoyándola.

Fue desde muy pequeña que aprendió que tenía que ir día con día superando las pruebas intensas que le ponía la vida, lo que le forjó su carácter para conseguir sus objetivos. Esto ha hecho que hoy en día pueda cumplir con lo que se ha trazado en lo personal y profesional.

La ‘Tigre’ Jiménez tiene tres hermanos (Montserrat, Alan y Mariana) los dos primeros no son hermanos biológicos. Son hijos de su padrastro, pero los ama como si fueran sus hermanos de sangre pues llevan toda una vida juntos, en tanto que Mariana es hija de su padre biológico, lleva su misma sangre.

A lo largo de su vida ha tenido algunos inconvenientes y conflictos por sus gustos y preferencias, aunque Jiménez señala que no fue algo que ocurriera de manera constante o fuera severa.

Alejandra Jiménez motivada dentro y fuera del ring

“Cuando juegas con niños, y les ganas, eso genera cierta problemática con algunos de ellos, pero nada preocupante; en la adolescencia no faltó el niño que intentaba molestarme por mis preferencias sexuales, pero realmente nunca fue algo común o constante”, señala la afamada peleadora mexicana.

De igual manera Alejandra Jiménez destacó algunos aspectos de su infancia y juventud, que vivió y que algunos de ellos añora.

“Algo que no me gustaba era levantarme temprano y hacer la tarea. Pero de esa época disfrutaba mucho la convivencia con todos mis compañeros, las actividades escolares y recreativas y el ir aprendiendo junto con ellos. En ese entonces añoraba ser exitosa, sin importar qué hiciera, me planteaba ser excelente en lo que desempeñará”, apuntó Alejandra la ‘Tigre’ Jiménez.

Alejandra estudió la preparatoria en la Universidad del Valle de México y Gastronomía en el Instituto Aspic; también cursó algunos diplomados. Actualmente estudia cursos de preparación física y nutrición deportiva simplemente por gusto y pasión.

