Alejandra “Tigre” Jiménez ruge previo a su combate (Tom Hogan/Golden Boy promotions).

La pugilista azteca Alejandra ‘Tigre’ Jiménez y Franchon Crews-Dezurn tuvieron un capítulo en la conferencia de prensa que se realizó el día jueves de la presente semana en las instalaciones del “Alamodome” en la ciudad texana de San Antonio. Y es que todo dio inicio cuando se cruzaron en el marco de la Convención Anual 57 del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) realizada en Cancún en octubre pasado.

Allí, durante la presentación oficial de la velada que será estelarizada con el combate de peso Medio entre el invicto tijuanense Jaime Munguía (34-0-0, 27 KO’s) y el irlandés Gary O’Sullivan (30-3-0, 21 KO’s), ambas volvieron a encontrarse y el “pique” se puso al “rojo vivo”, lo que augura un choque con muchas emociones.

“No saben lo que para mí significa estar hoy aquí, y no sólo por el boxeo, sino para demostrarles que todo es posible si lo quieres y trabajas para ello. Me decían que no podía ser boxeadora porque no había rivales de peso Completo, pero me decidí a ingresar y en mi quinta pelea me coroné en la máxima división, de hecho soy la primera mexicana en ganar un título mundial de peso Completo”, dijo Alejandra Jiménez.

Se calienta la pelea entre Jiménez y Crews-Dezurn

De igual manera la pugilista azteca aseguró que el día de mañana buscará ser la número uno y prometió que México se quedará con los títulos y los va a defender una y otra vez.

Por su parte la campeona Franchon Crews-Dezurn cuando tomó la plabra no dejó de ver fijamente a su rival y comenzaron sus declaracione sobre la contienda de este sábado.

“Me siento bendecida por tener esta oportunidad y afortunada por haber ganado el cinturón del WBC en el 2018 y el de la Organización Mundial en el 2019. Me siento como una ‘cenicienta’ y muy feliz. A mi oponente le digo que no debería faltar el respeto ni a mi equipo ni a mí porque se va a arrepentir; no necesito que mi equipo pelee por mí. Tu puedes subir al ring a tu promotor, a tu mánager, a tu entrenador. Yo sola represento a todo mi equipo y al boxeo femenil. Arriba del ring soy una guerrera, alguien que lucha por lo que ama y voy a ganar”, sentenció.

