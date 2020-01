Alejandra “Tigre” Jiménez recibe cinturón de peso Supermedio del CMB

La boxeadora mexicana, integrante del equipo de ”Cancun Boxing” y “Boxing Time Promotions”, Alejandra “Tigre” Jiménez, recibió este martes el cinturón emblemático que la acredita como campeona absoluta de peso Supermedio por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

Alejandra logró hacer historia en el boxeo internacional

El cinturón se entregó en el "Martes de Café"

La coronación de la ex campeona mundial de los pesos Completos del WBC se realizó durante la tradicional reunión de “Martes de Café” que ofrece el organismo boxístico a los representantes de la prensa especializada de la capital del país.

El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán Saldívar, encabezó la ceremonia, donde estuvo acompañado del promotor de la campeona y titular de la promotora “Cancun Boxing”, Pepe Gómez.

La "Tigre" se convirtió en la única mexicana en conseguir esta hazaña

“Todavía no lo creo, se me hace algo sumamente increíble; esto es resultado del trabajo, del esfuerzo y de la constancia. Cuando me dijeron que nos íbamos a entrenar al Centro Ceremonial Otomí, inmediatamente pensé en el frío, en diciembre, Navidad, Año Nuevo, mis hijas, uff, pero todos los sacrificios valieron la pena”, comentó Alejandra al iniciar su intervención ante la prensa mexiqueña.

Alejandra y su cinturón

Jiménez reconoció a todo su equipo

La hoy flamante campeona en las 160 libras (72.600 kilogramos) no dejó pasar la oportunidad de presentar al equipo que la preparó para la importante batalla: Su entrenador Samuel “Sammy” Uribe, su preparador físico, Vicente “Chino” Fernández y su nutriólogo, Gustavo Melo, además de todos los que participan como y sparrings y auxiliares en cada entrenamiento.

Alejandra en la conferencia de prensa

“Lo mejor que he hecho en mi vida ha sido definitivamente irme a vivir a Cancún, ha sido maravilloso; entreno de 6 a 8 horas al día, estoy entregadísima al boxeo por completo, hoy estoy disfrutando esa entrega”, destacó la guerrera “felina”.

Alejandra recibe el cetro mundial

De igual forma agradeció a todos sus seguidores por la confianza depositada en ella, así como a todas las autoridades y empresarios que de alguna u otra manera contibuyeron a este rotundo éxito.

Conferencia de prensa "Martes de Café"

“Agradezco infinitamente las felicitaciones que me han hecho en Cancún, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, la presidente municipal Mara Lezama, los empresarios, mis compañeros, los aficionados, en fin, todos y a todos ellos les prometo que voy a trabajar para continuar ofreciendo satisfacciones”.

Alejandra agradeció a todos los que la apoyaron

