Alejandra “Tigre” Jiménez indiscutible guerrera mexicana en el Box internacional (VÍDEO)

Alejandra “Tigre” Jiménez indiscutible guerrera mexicana en el Box internacional

La Campeona Mundial de Peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Alejandra “Tigre” Jiménez, visitó La Verdad y ahí platicó sobre su pelea con Franchon Crew, la revancha que será para Septiembre, la mujeres en el box y el futuro de la primer campeona mexicana en dos categorías distintas.

Para la campeona mundial no hay nada imposible y eso lo demostró al ser la primera mujer mexicana en ganar el Campeonato Mundial de los Pesos Completos del CMB y bajar 30 kilos para poder conseguir el título unificado Supermedio del OMB y CMB.

“soy mucho más rápida y ahorita con el campeonato vuelvo a ser historia, soy la primera mexicana que obtiene un título súper medio la primera boxeadora que en vez de subir baja para pelear y obteniendo el título, eso me tiene súper contenta, se que es una responsabilidad pero me tiene fascinada todo lo que ha sucedido”, comentó.

Sobre la pelea que vivió el pasado 11 de Enero en San Antonio, Texas, ante una difícil rival y ex campeona de como lo es Franchon Crew, mencionó que aún cuando fue difícil por lo sucia de su rival quien la codeo, abrazo y tiró golpes por detrás de la nuca el entrenamiento que recibió en el Centro Ceremonial Otomí le sirvió para obtener el campeonato mundial y canzar a la excampeona quien estuvo a punto de irse tres veces a la lona pero se sostuvo de la campeona mexicana para no caer.

Alejandra 'Tigre' Jiménez derrotó a Franchon Crew y se convirtio en la campeona Supermedio del OMB y CMB

“Cuando llegué a San Antonio sentí que volaba, tenía un oxígeno increíble y en la pelea round tras round les decía ir no me había cansado y eso me sorprendió me dio gusto y me daba más confianza conforme pasaba la pelea, además el centro ceremonial otomi es épico en el boxeo han estado ahí Julio César Chávez, La “chiquita Gonzalez, Oscar de la Hoya estar en ese lugar me inspiró muchísimo”, dijo.

Pide igualdad y respeto para las mujeres en el Box

Alejandra “Tigre” Jiménez platicó que hace falta mucho para que las mujeres puedan tener igualdad en cuanto la cuestión económica y eso se debe de arreglar pronto ya que las peleas femeniles están creciendo y tiene mucho auge a nivel mundial y los resultados han sido sorprendente en el box.

“Tanto un hombre como una mujer se tiene que preparar se tiene que sacrificar tiempo, familia se hacen gastos en las preparaciones, claro que tiene que ser igualitario tiene que ir mejorando eso hay muchísima diferencia en la bolsa de los hombres y las mujeres”.

Alejandra “La Tigre” Jiménez visitó La Verdad

Para la campeona no se debe de perder el piso y seguir entrenando

La campeona mexicana lamentó la derrota del ex campeón Andy Ruiz al señalar que es el claro ejemplo de lo que no se debe de hacer, perder el piso y no entrenar es lo que lleva a la derrota en el mundo del Box.

Para La Tigre las mujeres actualmente deben de aprender a defenderse por toda la inseguridad que se vive y los continuos ataques a las féminas, aclaró que el Boxeo es una muy buena arma de defensa y se deben de practicar.

“En cuanto al boxeo es un deporte súper completo hasta por defensa las mujeres ahora se tiene que saber defender y el tener esa arma de saber como hacerlo les da super tranquilidad”. indicó.

Alejandra “La Tigre” Jiménez buscara´convertirse en campaona diamante

Alejandra “Tigre” Jiménez dará la revancha a Franchon Crew en el mes de Septiembre, ante peleará en Cancún y buscará unificar los títulos de los otros dos organismos para convertirse en campeona diamante y ha retado a Clarissa Shields campeona mundial de Peso Medio.

La Campeona Mundial de Peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) lleva 14 peleas de las cuales un empate y 9 knock outs.

