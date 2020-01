Alejandra “Tigre” Jiménez en busca del título mundial de peso Supermedio

La espera terminó para la mexicana Alejandra “Tigre” Jiménez (12-0-1, 9 KO’s), quien intentará conquistar este sábado los títulos de peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cuando enfrente a la estadounidense Franchon Crews Dezurn (6-1-0, 2 nocauts) en el “Alamodome” de San Antonio, Texas.

La "Tigre" buscará arrebatar el campeonato a la norteamericana

“Esta victoria va dedicada a Cancún, mi segunda casa, donde he encontrado infinidad de amigos, donde me siento arropada y feliz de la vida; todo ese cariño que he encontrado en mi nuevo hogar, voy a corresponderlo con el triunfo que, considero, consolidará a esta ciudad quintanarroense, como un gran destino de campeones, aunque ya se sabe que es una sede muy importante de boxeo”, comentó Alejandra instantes previos a subir a la báscula.

Alejandra en la ceremonia de pesaje

La "Tigre" cumplió con el peso pactado

Durante la ceremonia de pesaje celebrada en las instalaciones del “Alamodome”, la mexicana, quien estuvo acompañada de su promotor Pepe Gómez y su entrenador Samuel Uribe, marcó 164 libras (74.350 kilogramos), en tanto, la campeona Crews Dezurn registró 168 libras (76.200 kilos), quedando listas para disputar el combate que puede acrecentar la historia de la “felina” mexicana.

Ambas boxeadoras prometen dar una batalla explosiva

La “Tigre” y “The Heavy-Hitting Diva" Crews estaban programadas para enfrentarse en septiembre del año pasado; sin embargo, un problema de visa impidió que se celebrase el encuentro y será hasta este sábado 11 de enero cuando se lleve a efecto este esperado choque en el que ambas aseguran que serán triunfadoras.

La pelea estaba pactada para el pasado mes de septiembre

Jiménez Ayala, integrante de las promotoras “Cancun Boxing” y “Boxing Time Promotions”, tratará de escribir otra gran historia en el pugilismo femenil profesional, luego que en marzo del 2018 se convirtiera en la primera mexicana en reinar en la división de los pesos Completos, la máxima categoría, al derrotar en la internacional “Oasis Arena Cancún” a la estadounidense Martha “Shadow” Salazar.

Alejandra Tigre Jiménez en busca del título mundial de peso Supermedio

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Franchon por su parte, realizará la segunda defensa del título del WBC que se adjudicó al vencer en Las Vegas a la también estadounidense Maricela “Diva” Cornejo en septiembre del 2018, y la primera del cinto que reconoce la OMB, que también se adjudicó al derrotar a la misma “Diva” Cornejo en pelea disputada en el “Dignity Health Sports Park” de Carson, California, el 14 de septiembre del año pasado.

Te puede interesar Alejandra “Tigre” Jiménez ruge previo a su combate

Esta emocionante pelea será transmitida por TV Azteca al terminar el juego de la NFL (alrededor de las 22:00 horas del centro de México, 23:00 de Cancún) y por ESPN 2 (21:00 horas de Cancún).

La pelea será verdaderamente de alarido

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana