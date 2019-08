Alejandra "La Tigre" Jiménez lista para enfrentar a la “Niña Mala” en Cancún”.

La actual campeona absoluta de peso Completo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), la mexiqueña Alejandra “Tigre” Jiménez (12-0-1, 9 KO’s) prácticamente está lista para “devorar” otra víctima, ya que se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al combate que disputará este próximo sábado 24 frente a la coahuilense Karina “Niña Mala” Rodríguez (3-1-1, 2 KO’s), en la internacional “Internacional Arena Oasis de Cancún”.

La “Tigre”, quien es aún monarca de los Completos, ha incursionado en el peso Supermediano, donde planea coronarse a la brevedad posible, de ahí que tiene “prohibida” la derrota en este siguiente compromiso coestelar de la gala “Boxing Storm” que tendrá transmisión a través de Televisa Deportes en su tradicional serial de ”Sábados de Box”.

"Hasta el momento sigo siendo la campeona de los Completos, porque desafortunadamente no hay rivales en mi división..."

...Y por eso es que desde hace algunas peleas me estoy metiendo en el terreno de los Supermedios, donde sí hay rivales con mucha competitividad, inclusive, el día que combata por otro título en mi nueva división, ese día dejaré el cetro Completo vacante”, comentó la “Tigre”.

Alejandra "La Tigre" Jiménez lista para enfrentar a la “Niña Mala” en Cancún”.

“Estoy metida de lleno para seguir haciendo méritos buscando una oportunidad por el título, para eso estoy trabajando”, destacó. Jiménez hará frente a la oriunda de Ciudad Acuña, Coahuila, Karina “Niña Mala” Rodríguez, y sobre esto comentó:

"La verdad no tenemos mucho conocimiento de ella, de hecho aparece en Boxrec pero no con su récord oficial, ya que tiene más peleas; pero yo me estoy preparando para lo que se me exija sobre el ring".

Por el momento, la mexiqueña radicada en Cancún se mantiene trabajando doble y hasta triple sesión al día, bajo las indicaciones del profesor Samuel “Sammy” Uribe, en el Gimnasio “Mad House”.

“La veo más fuerte y ya no tiene problemas en dar el peso, tiene buena velocidad y se puede decir que tenemos una ‘Tigre’ renovada”, comentó por su parte el entrenador “Sammy” Uribe.

Además de esta batalla, que llama mucho la atención, están confirmadas otras dos contiendas, una de ellas es la pelea principal, donde el joven prospecto cancunense Joseph “Diamante” Aguirre hará frente al venezolano Jampier Oses. Y la otra pelea asegurada es el choque “México Vs. Venezuela “, en el que el mexicano Jorge “Estruendo” Sánchez se medirá con el sudamericano Éric “Masacre” León.