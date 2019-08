Alec Smith hace CONFESIONES de sus preferencias.

Alec Smith es considerado uno de los mejores atletas en el mundo del CrossFit y de manera reciente mediante un video en su cuenta de Instagram compartió ante sus seguidores sus preferencias sexuales.

Fue el pasado miércoles 21 de agosto con un video en su cuenta de Instagram con una duración de poco más de tres minutos. En dicho video el atleta obtuvo cerca de 300 mil reproducciones y casi los 10 mil comentarios en el mismo.

“Soy gay, y ahora estoy en el punto de mi vida en que estoy de acuerdo con eso. Lo acepté y estoy feliz con quien soy. Fue una lucha, toda mi vida supe que era diferente. Me atraían los chicos, lo que me llevó a ocultar quién era”.

Alec Smith se declara homosexual en Instagram

El atleta de 26 años, el hermano menor del ganador de CrossFit Games, Ben Smith, continuó: “Desde que era un niño sé lo que soy. Soy mayor y todavía lo estoy descubriendo ahora. Todavía no sé realmente quién soy, y está bien no saber quién eres”.

De igual manera dijo que hablar con la verdad es algo que ayuda mucho para estar en paz con uno mismo, además de se encuentra muy feliz de haber dado a conocer esta situación.

"El año pasado, nunca he estado más feliz. Mudarse a Nueva York, conocer a todos estos amigos que están aceptando lo que soy, es lo que me está llevando a poder decirles chicos. No necesariamente me gusta poner etiquetas a personas o cosas, y no tienes que etiquetarte a ti mismo. Escucha tus sentimientos, y si se siente bien, entonces genial, eso es para ti, pero si no es así, no tienes que etiquetarte a ti mismo”.

Para concluir dijo que solamente uno tiene que ser uno mismo y sigue con la mira puesta en sus objetivos.

