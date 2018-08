“Alcoba será tomado en cuenta, pero Abella sería capitán”, DT de Santos

Después de la renuncia de Robert Dante Siboldi a la dirección técnica de Santos por un enfrentamiento con Gerardo Alcoba, el nuevo estratega del conjunto lagunero, Salvador Reyes afirmó que el ex universitario será contemplado para los planes como todos los demás futbolistas del club.

Robert Dante Siboldi

“Yo recibo el plantel y en el plantel está incluido Gerardo, las medidas disciplinarias ya fueron tomadas antes de que yo llegara. A mí me corresponde como técnico tomar en cuenta a todo mi plantel, porque para mí todos son importantes en algún momento, él (Gerardo Alcoba) está dentro del plantel y así lo tomaré yo. Lo que pasó antes, no me corresponde juzgarlo", afirmó el nuevo entrenador en una entrevista con Fox Sport.

Aunque cabe mencionar que Reyes pareció indicar que para la Fecha 4, donde harán la visita a Chivas, el capitán de Los Guerreros sería el zaguero José Abella.

José Abella

"Lo más probable es que sea Abella el capitán del equipo. (Para el próximo partido) Voy a respetar lo que venían haciendo, me refiero a que muy probable repita alineación del partido contra Puebla", sentenció.

Caso Robert Dante Siboldi tras su salida de Santos Laguna

Es una realidad que para comprender totalmente el conflicto entre el ahora ex director técnico de Santos, Robert Dante Siboldi, y Gerardo Alcoba no es suficiente con saber que el futbolista con quien el estratega tuvo diferencias fue el defensa, así como tampoco es suficiente leer las explicaciones de la directiva de Santos por medio del comunicado de este miércoles.

Gerardo Alcoba

La verdad es que la problemática y los golpes en el vestidor del TSM este martes poseen un origen y para saberlo, es necesario remontarnos a algunos días atrás, más o menos una semana.

