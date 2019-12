Alberto del Río pide a Donald Trump frenar RACISMO contra latinos (VIDEO)

Luego del regreso de Alberto del Río a la MMA y tras haber sido derrotado en el primer round por el integrante del Salón de la Fama de la UFC, Tito Ortíz, el hijo del legendario luchador “Dos Caras” y sobrino de “Mil Máscaras” mandó un contundente mensaje ante todos los asistentes a la Payne Arena en McAllen, Texas. en donde "El Patrón" remarcó el orgullo por sus raíces latinoamericanas.

Tito Ortiz venció por sumisión a Del Río

"El Patrón" alzó la voz por los latinos

“Allá en mi México lindo yo soy mexicano las 24 horas del día, los siete días de la semana, orgulloso de mi piel morena y de la Virgen de Guadalupe”, sentenció Del Río durante su intervención al finalizar la pelea en la cual se sintió decepcionado por no haber conseguido brindar una buena actuación para todos sus paisanos tras caer de manera muy sencilla ante Ortíz.

Alberto no dejó pasar la oportunidad e hizo el llamado

"Solo puedo decir discúlpenme, vine cargando en los hombros toda esa responsabilidad que conlleva ser ser mexicano y rajarse el alma. A todos mis paisanos en los Estados Unidos, vamos a seguir trabajando demostrando porque los latinos somos tan chingones, venimos a trabajar, somos gente honrada".

La pelea fue muy corta pero el mensaje de Alberto retumbón en todos los rincones

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

De la misma manera, Alberto del Río, dejó un mensaje para todos los latinos que luchan por tener una mejor calidad de vida en Estados Unidos, además de hacer un llamado al presidente Donald Trump:

Alberto del Río pide a Donald Trump frenar RACISMO contra latinos

“Señor Presidente Trump usted es el hombre más importante del mundo, no nos inhiba, no odio, no racismo, todos aunque tengamos el color diferente por fuera, todos tenemos el mismo color por dentro. Soy mexicano, no soy un ladrón, no soy un ratero vine a trabajar como cualquiera de mis paisanos", declaró de manera valiente.

Te puede interesar El “Patrón” y Tito Ortiz se dieron de empujones en el pesaje

Alberto del Río regresó a la MMA después de nueve años pero no pudo ante Tito Ortiz, fue sometido y perdió por la vía de la sumisión en el primer round, ante un imponente estadounidense que dominó desde el inicio.

Únete a nosotros en Instagram