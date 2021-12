Albert Benaiges, ex director juvenil del Barcelona, investigado por abuso sexual.

El ex director de las selecciones juveniles de Barcelona, Albert Benaiges, ha sido acusado de abusar sexualmente de decenas de exalumnos de un colegio público donde trabajaba en Barcelona, informaron este sábado medios españoles.

El diario catalán ARA informó que más de 60 de los exalumnos de Benaiges lo acusaron de haberlos abusado sexualmente mientras era profesor de educación física en su colegio público. ARA dijo que Benaiges ha negado haber actuado mal.

El director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, habló el sábado poco después de que las autoridades del noreste de España dijeran que estaban abriendo una investigación sobre las acusaciones. Hernández dijo que estaba "sorprendido" por la noticia. Parece que ninguno de los exjugadores del Barcelona se ha sumado a las acusaciones.

¿Quién es el ex director Albert Benaiges?

Albert Benaiges, ex director juvenil del Barcelona, investigado por abuso sexual.

La Verdad Noticias informa que, Benaiges, de 71 años, fue un miembro clave de la academia de entrenamiento juvenil del Barcelona de 1991 a 2011, coincidiendo con una generación de los mejores jugadores del club, incluidos Andrés Iniesta y Xavi.

Tras su paso por clubes extranjeros, Benaiges regresó el año pasado a Barcelona tras el regreso de Joan Laporta a su presidencia. Según los informes, dimitió la semana pasada por motivos personales.

Benaiges pasó por Chivas durante algunos meses en 2014 como director de desarrollo deportivo, y en aquel momento fue presentado por Rafael Puente del Río, quien era directivo del Rebaño Sagrado. No obstante, la estancia de Benaiges en Guadalajara fue de tres meses y se marchó de improviso, según se sabe ahora, por algunas insinuaciones de abuso.

Xavi Hernández sobre su ex entrenador en Barcelona

Albert Benaiges, ex director juvenil del Barcelona, investigado por abuso sexual.

"No tengo información de que haya habido algún tipo de estos episodios, aunque eso no significa que no hayan ocurrido", dijo Xavi Hernández en una rueda de prensa de rutina previa al partido. "Era mi entrenador y nunca tuve sospechas. Estoy muy sorprendido y atónito, no me lo esperaba", dijo.

"Este es un tema muy delicado, muy complicado", agregó Xavi.

“He hablado con el cuerpo técnico porque queremos mucho a Albert Benaiges. Nos ha sorprendido mucho. Siempre tuvimos una excelente relación y él dejó un muy buen legado. Es la justicia la que tendrá que decidir”, agregó. Barcelona aún tiene que comentar públicamente sobre la investigación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.