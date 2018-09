Alba Palacios es la primera mujer transgénero en jugar futbol profesional en España

Se empieza a hacer historia dentro del futbol español, pues en el futbol femenil se iniciarán a romper los prejuicios y esquemas, luego de la aparición de la primera mujer transgénero en debutar de manera profesional en el balompié español, conocida como Alba Palacios. Cabe mencionar que no es en la Primera División pero es un buen paso en España, un logro fundamental para el deporte y para la sociedad en general.

¿Quién es Alba Palacios?

Alba Palacios es originaria de Madrid, milita en el Rozas CF de la Tercera División del futbol en España y al hecho de debutar en el futbol profesional, se suma su anotación a los primeros 20 minutos de juego. Comenzó el encuentro como titular, se mostró contenta y entusiasmada dentro del terreno de juego y lo confirmó con sus declaraciones después del silbatazo final.

“Estaba flotando, cuando metí el gol no sabía dónde meterme, pero lo primero que pensé después de ese mini shock fue celebrarlo con el cuerpo técnico, con mi pareja y la afición”, declaró Alba Palacios para Tve.(televisora española).

Alba empezó su trayectoria muy joven, ya que a los 10 años jugaba en el plantel del Pozuelo de Alarcón, equipo en el que militó hasta los 24 años luego de haber debutado, todavía siendo hombre y portando el nombre de Álvaro, en Tercera División. Se mantuvo así un par de años más K-2 de Majadahonda y a los 32 años fue cuando empezó el tratamiento hormonal para el gran cambio que quebraría esquemas dentro del futbol en España.

“El fútbol es un deporte muy machista. El único que lo sabía era el entrenador. Se lo dije porque al iniciar el tratamiento iba a descender mi rendimiento”, dijo Alba Palacios.

Su modificación fue tan rápida, que no pasó mucho tiempo para que fuera reconocida como una mujer en las calles, por lo que un día empezó su nueva vida con mucha firmeza para volver a los campos, pero ya no como Álvaro, sino como Alba, quien era una chica nueva con ánimos de tener éxito.

“Llevaba seis meses de tratamiento cuando fui a ver un amistoso del Las Rozas CF. Me acerqué al entrenador (David Herrero) y le dije: ‘Soy una chica trans y me gustaría entrenar con tu equipo’. Fui tan directa que en el primer momento no supo qué decir, pero esa misma noche me llamó y me dijo que contaba conmigo”, dijo Alba para Tve.

La primera chica transgénero en tener un debut profesionalmente en España, está consciente de la grandiosa responsabilidad que posee sobre sus hombros, debido a que es un ejemplo para mucha gente, pero especialmente un factor para hacer un cambio en el entorno en el que se desenvuelve, pues aunque para muchos no sea nada, Alba conoce que el paso que dio es grande y que se encuentra muy agradecida con todos los involucrados por brindarle esta oportunidad.

“Sin prácticamente decirles nada ni hacer nada, han sido ellos los que han movido todo y me han dejado jugar antes de que se cumplan los dos años de hormonación, porque se supone que hasta cumplido este tiempo, puedes jugar, así que les agradezco de corazón lo que han hecho por mí y por la comunidad transgénero”, concluyó la primera futbolista transgénero en la historia de España.