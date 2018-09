Alan Pulido se reencuentra con 'Tuca' Ferreti en la Selección Mexicana.

El atacante de las Chivas, Alan Pulido, fue convocado para la Fecha FIFA en donde la Selección Mexicana enfrentará a Uruguay y Estados Unidos el 7 y 11 de septiembre respectivamente y se volverá a reencontrar con “Tuca” Ferreti después de que en el 2014 el delantero tuviera ciertas diferencias con el estratega brasileño por los deseos de emigrar a Europa.

El delantero Alan Pulido de 27 años de edad volverá a estar bajo las órdenes de Ricardo “Tuca” Ferreti, con quien habría tenido diferencias luego de que el futbolista buscará emigrar al Viejo Continente en el año 2014. El delantero de las Chivas dijo tener una buena relación con entrenador interino de la Selección Mexicana.

“Siempre he tenido relación buena con Ricardo Ferretti. Nunca hubo distanciamiento, ni nada. Sólo lo que pasó en su momento. Siempre que lo veo, lo saludo. Estoy contento por el llamado y agradecido. Reencontrarme con él va a ser algo lindo, algo bonito”, dijo Alan Pulido, tras llegar a la Ciudad de México.

Cabe recordar que en el 2014 el delantero emigró al futbol europeo tras argumentar que el contrato con Tigres habría finalizado, pero el estratega felino no estuvo de acuerdo con la actitud y las formas que el delantero abandonó al club regiomontano.

El delantero ha sido convocado para los amistosos ante Uruguay y Estados Unidos de la Fecha FIFA de septiembre y a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México expresó el agradecimiento que le tiene al “Tuca” Ferreti.

“Le aprendí muchas cosas, él me guió. Estoy muy agradecido con él. Siempre lo he dicho, en todas las entrevistas. Siempre le agradecí. Resaltar el buen entrenador que es, por algo me llama y reafirmar la confianza. Aprovechar la oportunidad de estar en la selección mexicana”, agregó el ahora jugador de Chivas.