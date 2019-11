Alán Pulido muestra a fan que colecciona sus playeras (VÍDEO)

Alán Pulido muestra a fan que colecciona sus playeras (VÍDEOS)

El delantero de las Chivas del Guadalajara, Alán Pulido, se reunió con un coleccionista de sus playeras en el hotel Westin Guadalajara, tal hecho le conmovió al originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas que le agradeció con unas palabras en su cuenta oficial.

En el video se puede apreciar todas las playeras que ha usado el delantero con el Rebaño Sagrado, teniendo un total de 67.

El fanático se mostró muy contento

Que crack Pulido pic.twitter.com/0Co2PzTtdi — Miguel Calixto T (@macalixtot) November 23, 2019

"Que grandes recuerdos me hiciste sentir hermano, gracias por coleccionar todas mis playeras con las que he jugado en Chivas eso me hace sentir muy especial y me doy cuenta que hay personas como tu, que me admiran demasiado, eres un crack, abrazo de gol", mencionó Pulido en su cuenta oficial de Instagram.

Alan Pulido con el coleccionista de sus playeras.

El rebaño sagrado tendrá su último encuentro de la jornada ante Veracruz, sin aspiraciones a la liguilla. Por su parte el delantero buscará el título de goleo en el Estadio Akron, hasta el momento lleva 10 anotaciones por lo que se encuentra motivado.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena, se encuentra en la posición 12 de la tabla general, en los que sumó seis encuentros ganados, cuatro empates y siete duelos perdidos, por lo que sumaron 22 unidades, con 25 goles a favor y 27 en contra.

Chivas ya no tiene aspiraciones a la liguilla.

Cabe mencionar que en el duelo ante Veracruz se le hará un homenaje a Carlos Salcido quien se despedirá del futbol mexicano, luego de militar durante más de ocho años en las Chivas del Guadalajara y con quien consiguió un título.

