Alan Pulido habla sobre la traición de Tigres antes de ir a Europa

Luego de haber conseguido su sueño de emigrar al futbol de Europa, el delantero mexicano del Sporting de Kansas City, Alan Pulido, reveló las dificultades que se le presentaron con el equipo de los Tigres de la UANL cuando quiso emigrar con rumbo al futbol del viejo continente en el 2015.

Durante una entrevista realizada por la cadena ESPN, Alan Pulido recordó las trabas que puso el conjunto de los Tigres para que no saliera del equipo con rumbo al futbol europeo, algo que logró cumplir a pesar de que terminó ganándose la animadversión de un sector de la afición de los Tigres.

"Cuando quería salir al futbol europeo todo estaba en mi contra, pero luché, me aferré, luché por lo que quería y gracias a eso se me han abierto las posibilidades. Me sentí traicionado por el hecho de amar ese equipo, ahí crecí, debuté, logré cosas importantes y que me dieran la espalda de esa manera, me dolió demasiado",comentó Pulido.

De igual forma, Pulido reconoció que la decisión que tomó le generó muchas dudas sobre su futuro como futbolista y reveló que se sintió traicionado por el hecho de que en Tigres no se le diera la oportunidad de salir de buena manera del club.