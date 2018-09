Alan Pulido en busca de la habilidad goleadora ante Pachuca

El delantero de Chivas Alan Pulido mantiene una cuenta todavía sin saldar y tiene el deseo de hacerlo como parte de sus celebraciones por su segundo aniversario como futbolista de Chivas.

El tamaulipeco que recientemente fue convocado a la Selección Mexicana es el único delantero del Rebaño que no ha logrado anotar en el semestre, por lo que mantiene el deseo de explotar su olfato goleador esta noche cuando tengan la visita de los Tuzos.

La realidad es que toda la escuadra de futbolistas ofensivos que tiene José Saturnino Cardozo en sus opciones ya han conseguido marcar por lo menos un gol en Liga o en Copa, por tal razón 'Puligol' es la pieza que falta de hacer daño a la portería rival, tema que no le causa inquietud en demasía al ariete tamaulipeco, debido a que está consciente que el club se encuentra funcionando bien.

"Por ahí no se da el gol, pero lo importante es que el equipo gana, me quedo tranquilo con eso. Además de que se generan jugadas, malo sería que no se generaran, pero hay que ser pacientes y seguir trabajando que el gol va a llegar", afirmó el atacante rojiblanco.

Líder al inicio del torneo

A pesar de eso, Pulido ha contribuido a la ofensiva, pues en el inicio de torneo fue el líder en la Liga MX en oportunidades generadas en contra del marco rival. Pero fue una lesión en el abductor de la pierna izquierda que resultó impedimento para participar en tres duelos, por lo que su racha disminuyó.

Cardozo le hizo modificaciones a su esquema, pues en el comienzo del torneo jugaba con Pulido y Zaldívar, pero la lesión del tamaulipeco ocasionó que el paraguayo metiera a Gael Sandoval para poblar el centro del campo y permitir que el 'Chelo' se quede como único atacante.

"Me siento muy bien, creí que me iba a costar un poco más, pero no, la verdad que me siento muy bien. Hemos trabajado muy bien, ya entendemos la ideología que tiene Pepe hacía cómo desempeñarnos dentro de la cancha, es lo que se ha trabajado y nos han salido bien las cosas", concluyó Alan, quien ha llegado a ser clave de Chivas.