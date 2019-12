Alan Pulido REVELA MOTIVOS de su salida de Chivas.

El goleador mexicano Alan Pulido ya no continuará más con la escuadra de las Chivas a pesar de querer continuar con la casaca Rojiblanca, de forma reciente el futbolista canterano del cuadro de los Tigres reveló los verdaderos motivos por los cuales no continuará para el Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX con el cuadro de la Perla Tapatía y además confesó que estuvo muy cerca de ser vendido a la escuadra de los Rayados de Monterrey.

Alan Pulido REVELA MOTIVOS de su salida de Chivas.

Luego de que se hiciera oficial su salida del Rebaño Sagrado con destino a la MLS, Alan Pulido de 28 años de edad aseguró que la gente del cuadro Rojiblanco en ningún momento le pidieron que se quedara y por ello tuvo que buscar otras opciones para continuar con su carrera futbolística.

“Nunca tuve la opción de renovación, entendí la postura de ellos. A lo mejor no era un jugador indispensable, por eso pedí salir, a cumplir nuevos retos, nuevos sueños. Yo nunca pedí aumento, simplemente pedía asegurarme un poco más con años, era lo que buscaba, pero no se dio. Estoy agradecido con Chivas. Me hubiera gustado quedarme”, mencionó el canterano del cuadro norteño de los Tigres.

Alan Pulido REVELA MOTIVOS de su salida de Chivas.

Pulido se va de Chivas y revela LA VERDAD

Pero esas no fueron todas las palabras que dijo el futbolista de 28 años de edad, además de revelar que lo estaban obligando a irse a Rayados.

“Ya tenía una plática desde hace un año y medio con la directiva de que me iban a renovar el contrato. En su momento cuando estaba el otro directivo (José Luis Higuera) me querían mandar a Rayados y yo no quería y me dijeron ‘te tienes que ir’. Son cosas que pasan y que la gente no ve".

Para concluir con la entrevista el goleador del Torneo de Apertura 2019 aseguró que buscará seguir cumpliendo sus retos en su nueva etapa en la MLS.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Alan Pulido REVELA MOTIVOS de su salida de Chivas.

Te Puede Interesar: Payaso convive con jugadores de Chivas (VÍDEO)

“Porque pienso que en Chivas cumplí las expectativas que me propuse, el campeonato, el título de goleo. A pesar de que se está reforzando bien el equipo, trato de cerrar ciclos y no soy conformista, trato de buscar nuevos retos”, añadió Pulido.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana