Alan Pulido DEFIENDE a ex directivo de Chivas.

José Luis Higuera ha sido uno de los directivos del conjunto de las Chivas que en los últimos años a generado más polémica en su paso por dicha escuadra, se ganó el respeto y admiración de algunos futbolistas y de otros tantos la indiferencia. Para muestra un botón, ya que para el mediocampista Rodolfo Pizarro no es de su agrado y mientras para el delantero Alan Pulido no hay más que buenas palabras para el ahora analista de la mesa de ESPN.

Y es que es oportuno recordar que hace solamente algunos días el ex directivo de las Chivas, José Luis Higuera, criticó al volante del Inter Miami al no considerarlo un ídolo del cuadro del Rebaño Sagrado y ante ello el futbolista Rodolfo Pizarro se hizo de palabras en redes sociales.

Pero en la presente semana el goleador Alan Pulido salió al quite por José Luis Higuera, al mencionar que solamente tiene mucho agradecimiento por el que fuera parte de la directiva del conjunto de las Chivas.

Alan Pulido DEFIENDE a ex directivo de Chivas.

Pulido defiende a Higuera

"Supe la polémica que hubo en redes sociales entre Pizarro e Higuera. Lo que yo viví y lo digo con honestidad es que de no haber sido por José Luis y por Jorge Vergara, que en paz descanse, yo no habría llegado a Chivas y por eso les tengo un enorme agradecimiento. Después surgieron problemas, detalles. Siendo sincero no sé bien qué pasó pero a veces nos enterábamos por redes sociales o por comentarios dentro del club que no había buena relación en la directiva, entre personas que estaban ahí, pero yo con José Luis Higuera nunca tuve un problema", contó en entrevista con el periodista Fernando Cevallos.

Checa nuestro contenido de DEPORTES

��En EXCLUSIVA @alanpulido habla de la relación que había con @JLHB33 y de si el ex directivo de Chivas fue el culpable de los malos resultados tras los títulos obtenidos pic.twitter.com/b8KdN2rYRd — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) April 2, 2020

Te Puede Interesar: Luis Fernando Tena asegura que a las Chivas les falta mejorar

Alan Pulido salió del cuadro de las Chivas para el Clausura 2020 y ahora vive la aventura en la MLS, en donde hasta antes del parón por el coronavirus había iniciado con un par de goles e igual número de asistencias en los primeros dos compromisos del certamen en dicha liga.