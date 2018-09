Alan Cervantes, jugador que salió del molde en Chivas

El jugador de Chivas Alan Cervantes no pertenece a una familia humilde y tampoco sufrió carencias, su llegada a Chivas no fue una solución económica para su familia. Tomando en cuenta que lleva consigo un apellido de alcurnia en la ciudad de Guadalajara.

Cervantes arribó al futbol profesional a pesar de tener en contra la voluntad de su familia. Todo parece indicar que el destino ya estaba escrito para que el llegara a ser futbolista.

El centrocampista del Rebaño no sólo alcanzó Primera División e hizo su debut, sino que con su actuación asombró al máximo anotar de los últimos años en México, José Saturnino Cardozo, quien lo dirige actualmente en Chivas.

Por si fuera poco, Cardozo hizo una comparación de él con una figura del futbol actual, el jugador belga Kevin de Bruyne, calificado como el jugador más valioso en la campaña anterior dentro de la Premier League de Inglaterra y que milita en el Manchester City.

Martín del Campo arribó de forma curiosa al futbol, frente a las circunstancias en contra, ya que su madre lo intentaba orientar a que practicara otra disciplina como la natación o el tenis, aunque el futbol ya lo portaba en la sangre.

“Siempre le decía a mi mamá que me metiera a una escuela de futbol, ella me decía que no, que natación u otra cosa, pero le insistía, le lloraba, le rogaba, le suplicaba, le hacía teatro, hacía de todo para que me metiera a una hasta que la enfadé tanto que no le quedó más que inscribirme en Gigantera", hizo memoria el joven Alan Cervantes acerca de la forma en que arribó a la cantera de Chivas.

Cabe mencionar que Alan nunca fue víctima de presión social para llegar a ser profesional y, como en muchas otras situaciones, resolver la situación económica de la familia.

No lo buscó y lo encontró

Nada más agarró el futbol como una diversión sin imaginar hasta dónde podría llegar.

“Yo siempre vi el futbol como un pasatiempo, nunca pensé en llegar hasta donde lo he hecho, al principio solo quería divertirme, pero conforme pasó el tiempo me di cuenta que podía llegar a ser algo importante para mi vida y para mi carrera, y me propuse estar en el club. Cuando se hace la categoría 98 me llaman y desde ese entonces pertenezco a fuerzas básicas, hice las cosas con mayor compromiso y responsabilidad con el sueño de llegar a Primera División", admitió, en plática con el portal del equipo rojiblanco.

Cervantes se encontró cerca de debutar en el proyecto de Matías Almeyda, pero sus constantes llamadas a selecciones inferiores lo orillaron a que buscara un espacio en otro equipo y se fue cedido a León, donde se le presentó la oportunidad de debutar. Esa experiencia en el Bajío fue importante en su trayectoria.

“Cuando regresé a casa me alegró mucho, la experiencia que tuve en León fue muy grata, se dio el debut en Primera, aprendí mucho y me ayudó a madurar, a crecer y a estar mejor para ganarme un puesto en el equipo. Uno tiene que poner de su parte para tener actividad, así como mis compañeros estoy 100 por ciento dispuesto para sacarle provecho a las oportunidades que se presenten y así ayudar a que Chivas consiga buenos resultados en cada competencia", comentó.

Aunque cabe mencionar que no todo ha sido color de rosa en su corta vida. Alan Cervantes vivió desde muy pequeño la pérdida de su padre, quien muró hace varios años.

A su padre le dedicó el gol que marcó ante Rayados, así como a su familia le dedica todos sus logros. “Lo peor para mí ya pasó, fue el fallecimiento de mi papá, es una parte fundamental que me ha ayudado, que me ha servido para inspirarme, para motivarme y darle esa alegría a él que está desde allá arriba cuidándome y es lo que me hace más fuerte para seguir cada día luchando por mis sueños. También me motiva mi familia, es lo más importante y sagrado que puedo tener, es la que siempre está atrás de mi apoyándome en todo lo que necesito, me ha inculcado buenos valores, ellos se merecen la alegría de cumplir mi sueño”, finalizó.

