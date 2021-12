Al italiano Gianluigi Buffon le gustaría llegar a un equipo de la Liga MX

El ser uno de los mjores porteros del mundo y estar an la elite del futbol mundial, el italiano, Gianluigi Buffon, quien ahora juega en la Calcio de la Serie B de Italia, tiene claro que en cuanto se retire del fútbol quiere seguir en el mundo del balompié, aunque aún no decide si como directivo o técnico, pero lo que sí sabe es el destino en donde quisiera hacerlo.

"Si me preguntas por lo que haré mañana, la verdad, no sé si seré dirigente o técnico; quiero dominar el inglés, ser dirigente en Estados Unidos o Australia", declaró el portero en entrevista para TUDN.

Le gustaría jugar otro mundial

"Una experiencia complicada porque como persona no puedes explicar tus emociones sin contar la presión que vives"��@gianluigibuffon recuerda cómo vivió la Final del Mundial 2006



�� En vivo �� TUDN pic.twitter.com/WJ3n8QcLcb — Misión Europa (@MisionTudn) December 21, 2021

El futbolista veterano no descartaría probar suerte en otro continente e incluso, reveló que le parecería interesante jugar en la Liga MX o incluso la MLS, destino de muchas estrellas europeas.

En otros temas, el mítico guardameta reconoció que si tiene una tarea pendiente en el fútbol a nivel de clubes es ganar la Champions League, único torneo que se le ha negado, y por lo cual, aún se mantiene en activo.

"El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiera ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir", reveló Buffon.

Oye @gianluigibuffon, ¿cómo te caería un sexto Mundial?��



��"Creo que el límite que podamos lograr como persona es el límite que nosotros mismos ponemos. Si tú como persona decides vivir la vida al máxima, pienso que puedes conseguir lo que te propones"��



�� En vivo �� TUDN pic.twitter.com/pz1vuJ45xP — Misión Europa (@MisionTudn) December 21, 2021

El guardamata campeón mundialista enlistó a los porteros que mejor se encuentran en la actualidad, aunque destacó que su compatriota Gianluigi Donnarumma, será el que más destacará en corto plazo.

"Oblack, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarumma, Navas. No tengo a uno que esté un escalón por encima del resto. Quien pudiera subir ese escalón puede ser Donnarumma, él tiene potencial para, dentro de un año poder destacar sobre el resto".

