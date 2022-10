¿Al Real Madrid? Mbappé cansado del PSG, quiere irse en Enero

La relación entre el PSG y Kylian Mbappé ya es irreconciliable, aseguran diversas fuentes de Marca y ESPN confirmando de esta manera la noticia adelantada por 'RMC', el futbolista quiere irse lo más pronto posible del equipo.



Tal es la situación que Mbappé viene pensando en su salida del Parque de los Príncipes en enero, aunque la dirección deportiva del equipo francés no facilitará su salida.



A lo único que accedieron para 'colaborar’ es que su salida sea en Julio. Pero además pusieron una condición, que su destino no sea el Real Madrid.



Este límite ha quedado muy claro siempre en las conversaciones: a cualquier sitio menos al Santiago Bernabéu.



El Liverpool, que ya lo intentó en este 2022, podría ser su única opción viable.



A nadie se le escapa que el vínculo entre las entidades dirigidas por Florentino Pérez y Nasser Al Khelaifi no existe desde hace tiempo.



Dos han sido los detonantes para alcanzar este punto de no retorno: el 'Caso Mbappé', curiosamente, y el las posiciones enfrentadas en torno a la Superliga.



Mbappé considera que el equipo francés lo ha traicionado. Para entender esta situación hay que recordar lo sucedido en mayo, cuando la dirección deportiva le realizó una serie de promesas, la mayoría inviables, para que el jugador renovara hasta 2024.





Aún quiere jugar con el Real Madrid

Mbappé dio el 'sí', informando directamente a Florentino Pérez de su 'no' al Real Madrid, al sentirse presionado políticamente.

El dinero, ha explicado en su círculo de confianza, no le importa, por él lo devolvería y regresaría a una dinámica de puro fútbol.



Habrá que esperar la reacción del Real Madrid a este nuevo escenario, porque el francés sigue queriendo ser un ‘galáctico’.

