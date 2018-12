Agustín Marchesín renueva cuatro años más con América.

Agustín Marchesín se ha convertido en un baluarte para el conjunto americanista, recién conquistaron su título 13 en la Liga MX y el guardameta de 30 años de edad anunció su renovación con el América por cuatro años más.

"Le tengo un cariño muy grande al América, vamos a firmar hoy la renovación de cuatro años. Estoy muy cómodo, estoy muy feliz. No pienso salir en este momento", comentó.

����

Buenas noches,

C A M P E O N E S pic.twitter.com/RbgqfDv3e4 — Club América (@ClubAmerica) 18 de diciembre de 2018

Marchesín con América renueva por cuatro años

El portero argentino fue cuestionado tras llegar a sustituir al ‘Portero del Milagro’, Moisés Muñoz, ahora poco a poco se ha ganado el cariño de la gente.

Agustín Marchesín renueva cuatro años más con América.

"Me han tratado de lo mejor siempre, ellos ven que dejo todo dentro de la cancha. Esta camiseta despide eso, que semejante institución coree mi nombre me llena de orgullo, no me creo ídolo porque creo que debes de pasar otras cosas, pero que me hayan tomado cariño es algo recíproco", aseguró.

Agustín Marchesín renueva cuatro años más con América.

Con la renovación de Agustín Marchesín el conjunto del América asegura la permanencia de uno de sus referentes en el título 13 obtenido tras vencer el pasado domingo 2-0 a Cruz Azul.