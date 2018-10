¿Águila o Cruz Azul? Más que un volado

Cruz Azul y América protagonizarán una edición más del llamado Clásico Joven, una rivalidad que empezó en la final de la temporada 1971-72 y que para este sábado 27 de octubre jugará su edición 172.

Nunca como esta temporada, los equipos habían llegado tan parejos para enfrentar el clásico capitalino. Los cementeros marchan en primer lugar con 26 puntos y Águilas está en segundo lugar con 24 unidades; y como en los viejos tiempos, Cruz Azul será local nuevamente contar su acérrimo rival en el estadio Azteca.

El dominio ha sido alterno, en la década de los 70´s los celestes dominaron los enfrentamientos al grado de conseguir una racha de 13 juegos sin perder y un título a costilla de los de Coapa; los 80´s el dominio fue americanista y la revancha llegó para las Águilas, quienes derrotaron en una gran final al cuadro cementero.

La década de los 90´s fue de dominio alterno para ambos cuadros, pero del año 2000 a la fecha América ha mantenido la jettatura sobre los cementeros, incluso disputaron la final del torneo 2013 que fue para el equipo de Coapa.

¿Águila o Cruz Azul? Más que un volado.

Un clásico con garra…

1971-72

Final de Liga

Con un resultado contundente de 4-1, goles de Héctor Pulido, Cesáreo Victorino, Fernando Bustos y Octavio ‘Centavo’ Muciño, Cruz Azul se alzó con el título de esa temporada ante América, quien con gol de Enrique Borja acortó distancia. Fue el comienzo de la rivalidad entre los cuadros capitalinos.

1973

Final Copa México

El América pudo cobrarse la afrenta un año después en el torneo de Copa México 1973 donde logró derrotar en la final al Cruz Azul por marcador global de 3-2 con dos goles de Osvaldo Castro "Pata Bendita" y uno de Roberto Hodge. Sin embargo, ese mismo año, La Máquina derrotaría al América en la Final del Campeón de Campeones al son de 2-1 para vengar la afrenta de la Copa ocurrida apenas un mes antes, con goles de Horacio López Salgado y Eladio Vera por parte de los Celestes, y de Osvaldo Castro por parte del América. Con esto, el Cruz Azul se convertía en "Campeonísimo".

1988-89

Final de Liga

Las Águilas se alzaron con la victoria por marcador de 3-2 en el partido de ida y 2-2 en el partido de vuelta (marcador global de 5-4), con un gol decisivo de Carlos Hermosillo, quien años después se consagraría como ídolo celeste al ganar tres títulos de goleo individual entre los años 1993-1996.

2013

Final del Clausura

Fue una final memorable, Cruz Azul llegaría tras 15 años sin ser Campeón de Liga y el América lo haría sin serlo durante 8 años. El juego de ida disputado en el estadio Azul ganaría Cruz Azul 1-0 con gol del Chaco Giménez. La vuelta en el Azteca, fue emocionante: al minuto 14 del encuentro el América se quedó con 10 al ser expulsado Jesús Molina y 6 minutos después Teófilo Gutiérrez marcaría el gol de Cruz Azul. Con 10 hombres y el marcador 2-0 a su favor, parecía que Cruz Azul se quitaría la malaria de no ser campeón, pero no fue así. Al 89 Aquivaldo Mosquera anotó para al América y al 92, en lo que era la ultima jugada del partido, el arquero Moisés Muñoz anotó un gol de palomita para el global 2-2 desatando la locura en el Azteca. En los tiempo extras no pasó nada y en la tanda de penales América se llevó el triunfo 4-2.

¿Águila o Cruz Azul? Más que un volado.

Los 5 datos curiosos del Clásico:

-El primer enfrentamiento entre América y Cruz Azul se dio el 30 de agosto de 1964 en el Estadio 10 de diciembre, los de Coapa vencieron 2-1 a los celestes.

-El máximo anotador en el "Clásico Joven" es Carlos Hermosillo, quien anotó 15 goles, ocho con América y siete con Cruz Azul.

-América y Cruz Azul han jugado tres finales del fútbol mexicano (1971-72, 1988-89 y Clausura 2013) dos fueron para América y una para Cruz Azul.

-Desde la final de 2013, se han enfrentado 13 veces en Liga o Liguilla, América ha ganado 7 veces el Clásico Joven y Cruz Azul sólo 2, y registran 4 empates.

-América ha anotado 254 goles y Cruz Azul sólo 225 goles.