Agradable y bueno también, el Liverpool es campeón en todo "FAIR PLAY"

El Liverpool, el dominador de la Premier, es el que comete menos faltas en Europa: el Cies (Observatorio de Fútbol) explica que analizó la situación del "fair play" en el campo en las 35 ligas europeas más importantes.

Ni siquiera necesitan cometer faltas, ganan como caballeros: por favor, tomen asiento, dicen a los oponentes. Entonces, ahí está Alisson. O Van Dijk: quién es el defensor perfecto. La calma olímpica y un sentido de posición inhumano son la clave de su éxito, casi nunca está en la condición o posición en la que es necesario derribar a un atacante.

Fair play del Liverpool.

Es verdad Pocas faltas pueden significar dos cosas, o no lo necesitas o no tienes ganas de meter la pierna. El dominador de la Premier League de Liverpool (21 victorias y un empate en 22 días) se encuentra entre los equipos que necesitan menos para derribar al enemigo. Napoli, por otro lado, que es el equipo que ha cometido menos faltas en la Serie A hasta el momento (11.89 por juego), podría ser parte de los que se rindieron, tanto que el grupo Ancelotti / Gattuso no se benefició de su aparente juego limpio en el campo, su imparcialidad.

El Cies (el Observatorio de Fútbol) proporcionó los datos para esta primera parte de la temporada analizando 35 ligas europeas e informando sobre las faltas cometidas por cada club individual. Neto de una diferencia que puede determinarse por el tipo de arbitraje (está claro que en Inglaterra parece que las faltas cometen menos, pero solo porque los árbitros ingleses dejan correr más por instinto y cultura).

Resultó que Liverpool es el equipo que comete menos faltas, solo 8.14 por juego con un promedio de 20 faltas en inglés y un promedio europeo de 27.2. Si observamos o vemos cualquier partido del Liverpool, no hay un solo momento en el que estos datos parezcan emerger claramente. Es decir, nunca parece que ninguno de los niños de Klopp, ni siquiera los más rudos como Milner (cuando juega), estén a punto de ahorrarse o evitar el contacto.

El verdadero punto de discontinuidad radica en el "momento" de las intervenciones y, por lo tanto, en el entrenamiento perceptivo de la dinámica del fútbol y de cada juego. Así que técnica, física pero también nerviosa. Klopp no inventó nada nuevo, solo aplicó lo mejor teórico para convertirlo en una práctica excelente.

Para Liverpool, ocho faltas por partido son un poco que iluminan un camino ya suficientemente invadido por la luz. Debido al diferente trato reservado por los árbitros, no cabe duda de que en los primeros 18 lugares para el menor número de faltas por partido podría haber muchos equipos Premier.

Pero como Napoli, Newcastle y Bournemouth, en primer lugar, no explotan su corrección. Entonces se podría pensar en una tercera forma, después de que los equipos que no necesitan cometer faltas y los equipos que no quieren, tal vez haya una categoría compuesta por aquellos que no llegan allí, quisieran pero no lo atrapen (el oponente) . Para las estadísticas, el equipo con más falta en la Serie A es Turín (16, 79 faltas por partido).

