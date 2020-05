Aficionados del MORELIA rompieron protocolos de Salud (VÍDEO)

Luego de los rumores que el equipo Monarcas Morelia sería vendido a Mazatlán para convertirse en los Delfines, cientos de fanáticos del club de fútbol se lanzaron a la plaza Melchor Ocampo para manifestarse a favor del equipo y que este no sea vendido, pero rompieron todos los protocolos de salud ante la pandemia del Covid-19.

Desde el fin de semana en diversas redes sociales se convocó a los aficionados del Morelia que se hicieran presentes en la ya citada plaza para apoyar al equipo y se evite el pase de este a Mazatlán.

Monarcas cambia de casa y fanaticos se enojan

Y aún cuando el gobierno les invitó para que no hicieran esta protesta pacífica debido a las consecuencias que este acto puede traer por el Covid-19, los fanáticos no hicieron caso a las recomendaciones y con banderas, playeras del equipo, en auto, a pie y algunos inclusive como se aprecia en vídeos y fotos que ya circulan en redes sociales no traen cubrebocas o la protección recomendado por el sistema de salud.

Te puede interesar: Liga MX: Monarcas dejará Morelia para mudarse a Mazatlán

Aficionados del Morelia no respetaron los protocolos contra el Covid-19

Al parecer una publicación que los Monarcas del Morelia postearon en sus cuentas de redes sociales aumentó más la molestia de los fanáticos quienes no interpretan esto como la salida del equipo de la primera división así como la desaparición del equipo.

#AlMomento// Manifestación de aficionados al Monarcas Morelia frente a Palacio de Gobierno. pic.twitter.com/LMzjf6cm3R — Post Data (@PostData_News) May 24, 2020

Hasta el moneto las autoridades estatales y municiaples no ha emitido algun comunicado respecto a este acto que realizaron los aficionadosdel Morelia, tampocó se ha mencionado si realizaron alguna detención al respecto, ya que estas personas violaron los protocolos de salud que se estan realizando en todod el resto delpaís por le problema de salud del Covid-19.

El Club Morelia tampoco se ha manifestado a favor o en contra de la manifestación de sus afcionados.