Aficionado se tatúa en la mejilla el escudo del América

Aficionado se tatua en la mejilla el escudo del América.

Un aficionado de Saltillo ha llevado al límite su pasión por los colores de su equipo, toda vez que tomara la decisión de tatuarse el escudo del América en la mejilla.

El aficionado es conocido como “La Mala” y para demostrar su pasión por el América decidió tatuarse la mejilla con el escudo del 12 veces ganador de la Liga MX.

En redes sociales comenzó a circular este fin de semana que alguien se había tatuado la mejilla con el escudo del América, algo que muchos pensaron que era fake, sin ambargo el artista de dicho tatuaje ha comentado como fue la situación respecto al tatuaje que se hizo “La Mala” en la mejilla.

Melchor Palomo es el artista detrás del tatuaje en la mejilla el escudo del América y ha contado lo que ha generado el polémico tatuaje en el rostro de “La Mala”.

“Yo le comenté que si no quería el escudo más pequeño, pero él me dijo que no y bueno, yo cumplí con su petición”.

“La Mala” de 24 años de edad es en la actualidad obrero de una construcción y tomó la decisión de llevar su pasión por el América en piel, con un tatuaje en la mejilla.

“No pensé que fuera a ocasionar tanto alboroto ese tatuaje, para mí fue un trabajo más. Quedé muy sorprendido por la fama que generó este hecho. El chavo me dijo que quería tatuarse el escudo en toda la mejilla; yo le propuse algo más pequeño pero no quiso; venía decidido, entonces le di una semana para que lo pensara y creí que no iba a volver, y sí, a la semana regresó”.

Según comenta Melchor Palomo, le comentó lo doloroso que podría ser el tatuaje en esa zona del rostro, pero “La Mala” tenía tomada su elección de llevar en su mejilla el escudo del América.

“Le expliqué que un tatuaje en esa zona duele mucho, pero él estaba tan contento que ni siquiera se quejó; me sorprendió su valor”.

Al concluir con su tatuaje, Melchor Palomo tomó video y fotografías del trabajo realizado, sin pensar que se volverían virales y generarían miles de comentarios.

“La gente critica fuerte; muchos contrarios al América insultaron al camarada y otros se burlaron, pero a él no le importó, está feliz con su tatuaje, lo fui a ver para saber cómo estaba por todo lo que se está diciendo, y está bien, no tiene redes sociales así que no le importa, además su familia lo apoya”.