Aficionado se hace el tatuaje más extremo por el equipo de sus amores

En el mundo existen millones de aficionados al deporte, y por si te quedaban dudas de la posible existencia de niveles en los fanáticos, ¡tienes que ver esto!

Alrededor del mundo se comenta que el futbol desata mucha emoción en los hinchas, cercano a la locura, pero este fanático dejó muy en claro que quiere llevarse al equipo de sus amores en la piel... LITERAL.

José Mauricio Dos Anjos, individuo brasileño, seguidor incondicional del Flamengo de Brasil, se realizó un tatuaje sobre la camiseta roja y negra en su torso.

El hincha brasileño de inmediato lo compartió en sus redes sociales y se hizo viral. Luego de 32 sesiones y unos 200 dólares terminó el trabajo.

"La gente me pregunta si no es raro llevar siempre la camiseta del Flamengo y la verdad es que no. Para mí es lo más normal. No tengo la sensación de que a nadie con el que hable sobre el tatuaje le disguste".

Su hazaña, además, fue resaltado por el periódico británico "The Sun".

El Club Flamengo

El Clube de Regatas do Flamengo, mejor conocido como Flamengo, es un club deportivo de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Fue fundado el 15 de noviembre de 1895, juega como local en el Estadio Maracaná y visten una camiseta roja y negra, franjas horizontales con pantalón blanco. El Flamengo es uno de los cuatro equipos brasileños que jamás han descendido de la Primera División de Brasil, los otros tres: Cruzeiro, Santos FC y São Paulo.

Empezó su actuación en el fútbol en 1912. Flamengo ha conquistado títulos del Campeonato Carioca, ha conseguido el tricampeonato consecutivo en cinco oportunidades. Por si fuera poco, es uno de los tres clubes que ha disputado todas las ediciones del Campeonato Brasileño de Serie A. El 26 de julio de 2009, llegó a ser el primer club en lograr el hito de mil encuentros en el Campeonato Brasileño de Fútbol. Junto con Botafogo, posee el mayor número de partidos invicto en 52 partidos en 1979.

Sus más grandes premios a nivel internacional fueron la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental del 1981 una Copa de Oro Nicolás Leozen 1996 y la Copa Mercosur en 1999. A nivel nacional el Flamengo ganó 6 veces el Campeonato Brasileño, 3 veces la Copa de Brasil y una Copa de Campeones en 2001. A nivel regional se coronó 34 veces el Campeonato Carioca una Copa de Campeones Río-São Paulo en 1956 y un Torneo Río-São Paulo en 1961.