Aficionado del Zacatepec se CAE de la grada del Coruco Díaz en la Final (VIDEO).

⌚90+3' No nos rendimos antes y no lo haremos ahora, porque la CAÑA no se raja. Faltan 90 minutos.



¡Por el campeonato! ��



Gran Final - IDA

1-3 @AlebrijesOaxaca



Con la CAÑA todo o nada, juntos rumbo a PRIMERA. ������#CañerosPorTradición pic.twitter.com/7AoA5lUVST