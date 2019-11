Aficionado al futbol marroquí pierde la vida en un altercado callejero

En Marruecos un joven fue herido de muerte por fanáticos del equipo rival de futbol, los hechos ocurrieron cuando un grupo de jóvenes, se dieron cita para iniciar una pelea a pedradas. El comunicado de la policía local indica que los jóvenes son fanaticos de los equipos rivales de las ciudades vecinas de Rabat y Salé.

Las pedradas hirieron de muerte a uno de los chicos que se encontraba peleando a causa de desacuerdos entre equipos. Diez jóvenes, fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes, ya que seis de los implicados son menores de edad, los cargos que se presentan en su contra son por violencia, agresión mortal y vandalismo.

Aficionado al futbol marroquí pierde la vida en un altercado callejero

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Otro dato que presenta la policía local indica que las agresiones no tuvieron lugar durante un partido de futbol , ya que hace tiempo las escuadras no se enfrentan y no hay plan para que suceda pronto, por lo que se presume el grupo de jóvenes buscaron la oportunidad de enfrentarse en el barrio Rahma de la ciudad de Salé, lo que resultó en la muerte de uno de los jóvenes.

La violencioa en el futbol debe erradicarse

Es constante y hasta cierto punto común este tipo de enfrentamientos en Marruecos, la ‘violencia de las peñas’ es una actividad que se lleva a cabo en varias ciudades del país africano durante o posterior a los encuentros futbolísticos, aunque la situación antes relatada no coincide del todo en la costumbre, ya que se practica con una justa de por medio.

Aficionado al futbol marroquí pierde la vida en un altercado callejero

Te puede interesar: Proponen zonas libres de ALCOHOL en ESTADIOS mexicanos

La costumbre de pelear a pedradas es muy primitiva, pero sigue estando muy vigente, los estadios de marruecos suelen presentar este tipo de batallas, en donde invariablemente hay muertos y por supuesto heridos, las hinchadas de aquel país consideran que el ‘honor’ de su equipo es más valioso que la integridad física de cualquier individuo que acude al estadio con la intención de disfrutar el espectáculo futbolístico.

Aficionado al futbol marroquí pierde la vida en un altercado callejero

Únete a nosotros en Instagram