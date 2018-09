Afición del América pide salida del 'Piojo' Herrera.

Logros de @MiguelHerreraDT



-Bajar a Henry del Mundial

-Destruir la carrera de Lainez

-Pitiza vs Tigres

-Pitiza vs Monterrey

-Pitiza vs Santos

-Pitiza vs Necaxa

-Pitiza vs Juarez

-Hacer el Kikin challenge

-Hacer el Deli Alli challenge



Por eso y muchas cosas más #FueraPiojo