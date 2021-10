Afición de Tigres clama el regreso del Tuca y que se vaya el Piojo

La afición de Tigres no está muy contenta con el trabajo que está desarrollando Miguel ‘El Piojo’ Herrera como Director Técnico de este equipo, a pesar de que lleva 17 puntos y se coloca entre los primeros sitios de la tabla general de la Liga MX, y piden el regreso inmediato de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Afición de Tigres insatisfecha

La afición de Tigres molesta al perder el clásico regio.

Y es que a la afición felina no le gusto en lo absoluto perder el clásico regio contra Monterrey el fin de semana pasado, ya que estaban acostumbrados a otros resultados cuando el Tuca dirigía al cuadro de la UANL.

A eso se le sumó que este fin de semana, Tuca goleó con Bravos de Juárez al Monterrey 3-1, por lo que en redes sociales de inmediato comenzaron los reproches a Miguel Herrera y los comentarios pidiendo que regrese el Bigotón.

Así respondió ‘El Piojo’ Herrera a la afición de Tigres

Miguel Herrera se compromete a ganar.

Ante los comentarios, Miguel Herrera reconoció que “la exigencia que tiene este equipo es estar hasta arriba”.

“Tenemos tres partidos en casa sin lograr victoria y es obvio que la gente no está contenta, este equipo te exige y vamos a trabajar con la exigencia no pediré ni que no nos exijan ni benevolencia, llegué a un equipo que tiene exigencia y eso queremos que nos sigan exigiendo porque el equipo tiene que responder a las expectativas de nuestro público y directiva", indicó.

También mencionó que los aficionados esperan a un Tigres ganador y más explosivo con goles, algo que consideran ha quedado a deber el Piojo.

"En eso estamos, de repente la gente piensa que nomás es el cambio de juego que buscamos, más verticales, tratar de generar un poco más de espectáculo, pero para lograr eso exigimos de muchas cosas, cambio de ritmo, la posesión de la pelota sea más cerca en el área rival que en la nuestra, todas esas cosas generan un cambio de trabajo físico en el equipo y es obvio que viene parte de eso, van bien", indicó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado