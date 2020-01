Afición de Chivas molesta por ausencia de Víctor Guzmán ante Juárez

Luego de darse a conocer la ausencia del mediocampista Victor Guzmán con las Chivas Rayadas del Guadalajara de cara al debut en el Torneo Clausura 2020, los aficionados rojiblancos se hicieron sentir en redes sociales al mostrar su descontento con el director técnico Luis Fernando Tena por este hecho.

Los aficionados del Guadalajara alzaron la voz

La afición del Rebaño criticó a Tena

Fue a través de Twitter donde gran cantidad de Chivahermanos manifestaron su malestar debido a que el "Pocho" Guzmán no se reportó al último entrenamiento y al parecer tampoco estará en la banca durante el partido de este sábado contra Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Akron, encuentro correspondiente a la Jornada 1 del futbol mexicano.

Aficionados reventaron al "Flaco" Tena

A pesar de que hasta el momento la directiva del Guadalajara no ha dado a conocer los motivos de la ausencia del ex jugador de los Tuzos del Pachuca, sin embargo, el periodista de la cadena ESPN, Héctor Huerta, informó que algunos de los refuerzos de la Chivas, entre ellos Victor Guzmán, se encuentran molestos debido a que no serán titulares durante el partido contra Juárez.

PINCHE TENA YA EMPEZO CON SU DESMADRE VICTOR GUZMAN DEBE DE SER TITULAR HOY DE LAS DE A GUEVOS https://t.co/v67vfgHQAy — sergio villarreal (@sergiov43194022) January 11, 2020

Por lo anterior, existe la posibilidad de que esta sea la razón por la que el "Pocho" Guzmán se ausentó del plantel, no obstante, dicha situación actualmente no ha sido confirmada de manera oficial, pues existen rumores que indican que la ausencia del jugador responde a supuestos problemas personales.

��ATENCIÓN��Víctor Guzmán no entrenó este viernes con Chivas de acuerdo a diversas fuentes, no hay lesión y el motivo de su ausencia se ha manejado internamente como "tema personal" Aunque no iba a ser titular,llama la atención su ausencia a un día del C20 pic.twitter.com/PhXFFGhC4d — ⚽Sinaloa �� Deportes⚾ Informar nuestro deporte �� (@SinaloaDeporte) January 11, 2020

La afición se tranquilizó un poco gracias al reporte de la cuenta "Líderes del Rebaño", la cual aseguró que no hay molestia en Víctor Guzmán, agregando que su ausencia se dio debido a que tuvo que atender problemas personales y, de hecho, el jugador sí estará en el banquillo del Guadalajara esta tarde contra el FC Juárez.

Víctor Guzmán

