Afición de Chivas exige la salida de Fernando Tena con el hashtag #FueraTena

Afición de Chivas exigen la salida de Fernando Tena con el hashtag #FueraTena

A tan sólo unas horas de darse a conocer la destitución de Tomás Boy como director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y la llegada de Luis Fernando Tena como nuevo entrenador del Rebaño Sagrado para lo que resta del torneo, la decisión no fue tomada de buena manera por los aficionados quienes de manera inmediata ya han creado el hashtag #FueraTena.

Tras anunciarse la llegada del “Profe” Tena, las redes sociales comenzaron a inundarse con el nuevo hashtag de la afición Rojiblanca debido al descontento por la elección del nuevo estratega, quien la afición no considera el más apto para dirigir a su equipo además de que no representa los colores del equipo debido a su pasado americanista, por lo que aseguraron que no durará mucho en el banquillo.

Luego de unos minutos de haberse realizado el anuncio oficial, la afición ya pedía que dejara el puesto, algo insólito, pues algunos no han querido darle el beneficio de la duda y no quieren que el entrenador dirija el Clásico Nacional ante América el próximo sábado 28 de septiembre en el Estadio Azteca.

#mejoregresaboy una puta burla!@Amauryvz quien carajos toma las decisiones, ustedes o los promotores ...@Chivas es un maldito prostíbulo en el que el promotor con mas dinero nos ensarta al petardo que quieran! #fueradirectiva #FueraTena#Fueratena #FueraTena — JM����✊����⚡ (@MoraZinedine) September 26, 2019

Tomás Boy dejó a Chivas en el lugar 14° de la Tabla General con 11 unidades, al conseguir solamente 3 victorias y 2 empates en 11 partidos.

Luis Fernando Tena llega con una presión nada común para un entrenador, pues lo hace a escasos dos días del partido ante América, el máximo rival de Chivas y de ganar el partido, estaría calmando las aguas de la afición y podría apagar por lo menos por unas semanas.

Osorio y Mohamed eran las otras opciones

El malestar de los aficionados se debe a que no consideran a Fernando Tena el técnico que necesita el equipo, después de que sonaban nombres como Juan Carlos Osorio o el Turco Mohamed para tomar las riendas del Rebaño Sagrado.

������ ¡Ya eres Rojiblanco, Luis Fernando Tena! Comunicado oficial sobre nuestro nuevo DT �� https://t.co/MXsw3G6cUL pic.twitter.com/OYIcUc1zS9 — CHIVAS (@Chivas) September 26, 2019

