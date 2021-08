Advierten que si Mbappé no renueva contrato con el PSG, irá a la grada.

Permanece bastante tensa la situación de Kylian Mbappé con el PSG. Pese a que parece que el francés se quedará una temporada más en París Saint-Germain, aún no ha renovado su contrato, que termina en junio de 2022, por lo que un agente, que tuvo que tratar con el club, le inidcó que si permanece en esa posición no jugará más esta temporada.

En ese tenor, Donato di Campli, ex agente de Marco Verratti, dijo en entrevista con el medio AS respecto a la postura del París Saint-Germain y del futuro de Mbappé, que estaría buscando llegar al Real Madrid gratis durante la próxima campaña.

"Le pasará lo que a Rabiot, porque todo esto para el PSG es un asunto personal, no de dinero. Cree que puede comprarlo todo. Si Mbappé no renueva, irá a la grada. No les importa nada no ingresar ese dinero ahora, si tengo que apostar, yo diría que no sale. Por experiencia personal", afirmó di Campli.

Caso Rabiot con el París Saint-Germain

A fines de 2018 y comienzos de 2019, el mediocampista francés, Adrien Rabiot, se negó a renovar con el París Saint-Germain para irse libre en el verano de 2019 con el Barcelona. Este hecho molestó a la directiva del PSG, situación por la que dejó de ser convocado, pese a ser una de las piezas claves de equipo.

¿Cuál es la única esperanza de Kylian Mbappé?

"Su única esperanza es Leonardo" Di Campli considera que la única persona que podría ayudar a Kylian Mbappé a salir es el director deportivo: "La única esperanza es Leonardo, que es un hombre de fútbol. Y eso es importante. Pero aun así lo veo muy difícil, casi imposible. Con Al-Khelaïfi y el PSG tienes un problema, y es que es como si les diese pereza el dinero".

"Mbappé no debe ofender al emir y decirle que se va, porque está en sus manos. Ojalá tenga suerte, porque el PSG al final no engaña a nadie. Quiere comprar la historia, pero la historia no se compra. La historia se escribe", sentenció el agente del París Saint-Germain.

