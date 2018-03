¡Adiós al boxeo! Juan Manuel Márquez se retira de los cuadrilateros.

El ahora ex boxeador mexicano Juan Manuel “Dinamita” Márquez de 44 años de edad ha anunciado su retiro del boxeo de una manera sencilla y con un emotivo tuit, luego de no poder volver a los cuadriláteros por diversas lesiones; el ahora ex boxeador puso fin a una larga y complicada carrera en el mundo del box.

Juan Manuel Márquez anunció de manera sencilla y sin aspavientos que se retira de forma definitiva del boxeo profesional, luego de querer volver a los encordados pero sin poder hacerlo por las lesiones que lo han aquejado e impedido volver a pelear.

El emotivo mensaje que lanzó “Dinamita” Márquez resume lo que fue su carrera en el mundo del boxeo, en donde de manera literal se tuvo ganar todos sus éxitos con sus propios puños y sin la ayuda de nadie, Juan Manuel Márquez llegó a ser el más grande rival de Manny Pacquiao; a quien enfrento en cuatro ocasiones y donde se polemizó en algunas peleas, pero que tuvo su gran recompensa en la última de las batallas al poder noquearlo.

Juan Manuel Márquez pone fin a su carrera en el mundo del boxeo profesional

Juan Manuel Márquez ha sido uno de los boxeadores contragolpeadores más espectaculares en la historia del boxeo en México y el día de hoy anunció su retiro del box profesional y en su momento fue considerado el mejor boxeador libra por libra.

El originario de la delegación Iztacalco termina su carrera en el mundo del boxeo con un total de 64 peleas de las cuales se alzó con la victoria en 56, en donde obtuvo un empate y 7 descalabros; de las 56 batallas ganadas fueron 40 que logró por la vía del nocaut.

Juan Manuel “Dinamita” Márquez de 44 años de edad fue dueño de los cuatro Campeonatos Mundiales posibles:

Consejo Mundial de Boxeo.

Organización Mundial de Boxeo.

Asociación Mundial de Boxeo.

Federación Internacional de Boxeo.