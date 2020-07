Adam Lallana elige a Brighton tras rechazar múltiples ofertas MILLONARIAS

Las Gaviotas han destrozado su estructura salarial para ganar el título de propiedad Adam Lallana en un contrato de tres años, que se anunciará formalmente la próxima semana.

El ex centrocampista del Southampton, de 32 años, recibió ofertas de clubes rivales de la Premier League, pero favoreció un regreso a la costa sur.

La transferencia ha sido impulsada por el director técnico de Brighton, Dan Ashworth, quien tiene una relación con Lallana de sus días trabajando con la FA y el equipo de Inglaterra.

Después de seis años en Anfield, Adam Lallana se convertirá en agente libre después del partido de Newcastle, ya que Liverpool decidió no ofrecerle un nuevo acuerdo.

Según las fuentes de talkSPORT, el internacional de Inglaterra ha elegido a Brighton como su nuevo club con la esperanza de una acción regular del primer equipo.

Lallana se unió al Liverpool por £ 25 millones de libras desde Southampton en 2014 y ha marcado 22 goles en 178 apariciones, pero en los últimos años se ha visto obligado a conformarse con un lugar en el banco.

El jefe de los Rojos, Jurgen Klopp, le dijo al sitio web oficial del Liverpool en junio: "Sé cuán solicitado es Adam en este momento por otros clubes que lo quieren para la próxima temporada".

Entonces, para él, esto de firmar hasta el final de la temporada es un compromiso y le están muy agradecidos.

Añadió que Adam siempre pone al club primero, siempre, detalló Jurgen Klopp.

Está previsto que sea una despedida emotiva para Adam Lallana el domingo, ya que los Rojos viajan al parque de St James para su último partido de la temporada.

Lallana entregó ayer una llorosa entrevista sobre su compañero de equipo Jordan Henderson, quien recientemente fue coronado como el Jugador del Año de los Escritores de Fútbol.

"No he estado con Jordan durante todo el viaje. He estado junto a él cuando tuvo sus momentos de depresión ".