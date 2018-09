Adalid acusa golpiza mientras llevaba demanda contra la FMF

Adalid Maganda, el silbante que acusó a la FMF y a la Comisión de Árbitros, por despido injustificado y racismo, acusó que teme por su vida. Esto luego de que fuera golpeado cuando iba camino a entregar la demanda del caso.

De acuerdo a MedioTiempo, Maganda se presentó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y dejó en claro que teme por su vida, dichas declaraciones fueron realizadas cuando Adalid se encontraba acompañado por algunos de sus compañeros árbitros.

Adalid Maganda denuncia ser golpeado por judiciales

El silbante, declaró que teme por su vida ya que no tiene enemigos. Resalta que lo único que tiene por el momento es una demanda en contra de la Federación Mexicana de Fútbol.

"Unos judiciales me golpearon, me agarraron, me insultaron; se me hace raro, porque a mí nunca me había pasado esto. Me dijeron que me iban a desaparecer y la verdad sí tengo miedo (...) Yo no tengo enemigos, yo sólo tengo una demanda en contra de la Federación Mexicana de Futbol", indica la declaración.

Adalid Maganda tendrá una audiencia el próximo 25 de octubre, donde presentará las pruebas que tiene para demandar a la FMF y a la Comisión de Árbitros. Sin embargo, declaró que sus abogados ya habían hablado con la Federación y con Arturo Brizio.

